Как Дубай отметит Рамадан в марте 2025 года? Узнали, что стоит посетить белорусам. А что делать нельзя?

📷 Фото

Опубликовано: 26.02.2025 13:39 , Обновлено: 26.02.2025

Рамадан — самый значимый месяц исламского календаря, когда в Дубае царит атмосфера уюта, единства и праздника. Город приобретает более спокойный и размеренный ритм, а улицы и общественные пространства украшаются тематическими огнями и декорациями. Вечерами жизнь оживает: семьи и друзья собираются, чтобы провести время вместе и насладиться ужином.

Этот период — отличное время для знакомства с традициями и достопримечательностями Дубая. Гости могут присоединиться к ифтару — трапезе после захода солнца, или сухуру — раннему завтраку перед рассветом. Кроме того, по всему городу проходят культурные мероприятия и работают рынки, где можно попробовать традиционные блюда и приобрести изделия местных мастеров.

Когда проходит Рамадан?

Поскольку Рамадан следует исламскому лунному календарю, его даты меняются каждый год. В 2025 году он, предположительно, пройдет с 1 по 30 марта. Точная дата начала определяется официально, когда на небе появляется полумесяц, знаменующий начало девятого месяца исламского календаря. Рамадан длится 29 или 30 дней и завершается с появлением следующего нового полумесяца.

Продленный режим работы в Рамадан

В Дубае во время Рамадана торговые центры, транспорт и ключевые достопримечательности работают дольше. Dubai Mall, Mall of the Emirates и большинство ресторанов остаются открытыми допоздна, особенно в выходные, чтобы гости и жители города могли проводить вечера с близкими. Днем туристы могут свободно посещать пляжи, рестораны и достопримечательности.

Ифтар и сухур: что это?

Рамадан — отличное время, чтобы попробовать традиционные угощения. Ифтар — это ужин после захода солнца, а сухур — предрассветный прием пищи. Во многих ресторанах подают особые блюда и напитки, такие как камар-аддин (абрикосовый нектар), желлаб (виноградная патока с розовой водой) и вимто, сладкий ягодный напиток, особенно популярный в Рамадан. Узнать о лучших местах для ужина можно у консьержа в отеле. А гостей, приглашенных в дом эмиратской семьи, ждет радушный прием, обилие традиционных блюд и душевные беседы, которые могут продолжаться до самого утра.

Куда отправится на ифтар в Дубае?

С заходом солнца, во время молитвы Магриб, город замирает, а традиционный пушечный залп, раздающийся в нескольких популярных местах Дубая, объявляет окончание дневного поста. Эта вековая традиция, уходящая корнями в османские времена, до сих пор сохраняется как символ уважения к Рамадану. Дубай, как и весь мусульманский мир, встречает ифтар — первую трапезу после поста, начинающуюся с традиционного глотка воды и фиников. Вечером город наполняется сиянием арабесковых огней, создавая неповторимую атмосферу священного месяца.

Majlis, Dubai World Trade Centre (DWTC) – одно из старейших мест для ифтара, предлагающее три зоны, детскую площадку и VIP-парковку. (18:00-20:30; AED215 для взрослых, AED95 для детей 5+ лет).

Bab Al Shams, Al Hadheerah – традиционный ифтар в пустыне с шоу артистов, соколиной охотой и восточным базаром. (Закат-21:00; AED399).

Asateer Tent, Atlantis The Palm – богатый буфет с блюдами со всего мира. (Закат-20:30; от AED285).

Madinat Jumeirah – ифтар в Al Majlis (в помещении) или Al Majlis Garden (на открытом воздухе).

Armani/Pavilion, Armani Hotel Dubai – ужин под звездами у подножия Бурдж-Халифы. (Закат-21:00; от AED385).

Al Khayma Camps, пустыня Аль-Ауир – ифтар с блюдами арабской и марокканской кухни.

Iftar Under The Dome, Expo City Dubai – тематические зоны с традиционной кухней. (18:00-00:00; AED260).

Palazzo Versace Dubai – ифтар с персидскими блюдами в Enigma или шведский стол в Giardino. (Закат-20:30; от AED265).

Royal Majlis, Emirates Golf Club – ифтар на открытом воздухе с ближневосточной кухней. (Закат-21:00; AED295 взрослый, AED95 ребенок).

Frying Pan Adventures: Dubai Souks Iftar Tour – 4,5-часовой тур по старому Дубаю: прогулка по рынкам, уличный ифтар, поездка на абре и традиционный эмиратский ужин. (AED472.50).





















Сухур в Дубае

Перед рассветом мусульмане собираются для утренней молитвы и трапезы — сухура, чтобы подготовиться к дню поста, который начинается с утреннего азана (призыва к молитве). Сухур можно провести дома в кругу семьи или в одном из ресторанов и специальных шатров, где приветствуют как мусульман, так и немусульман.

Лучшие места для сухура в Дубае:

The Majlis, DWTC – живая музыка на уде и кануне с 23:00 до 02:00, а также меню à la carte. (21:00-03:00 с воскресенья по четверг, 21:00-04:00 в пятницу и субботу; минимальный заказ AED140).

Armani/Pavilion, Armani Hotel Dubai – сухур с гастрономическими блюдами разных кухонь мира. (22:00-01:00; от AED295).

Hikayat Ramadan Garden, Palazzo Versace Dubai – изысканный сухур под звездами с международными блюдами à la carte. (21:00-03:00; от AED200).

Madinat Jumeirah – сухур в элегантном зале Al Majlis или на свежем воздухе в Al Majlis Garden с расслабляющей атмосферой.

Как провести Рамадан в Дубае

Рынки и семейные развлечения

Ramadan Souq в Дейре – традиционный рынок на улице Old Municipality Street, где можно найти все необходимое для подготовки к Рамадану.

Hai Ramadan в Expo City Dubai – масштабный фестиваль, передающий атмосферу священного месяца. Гостей ждут выступления артистов, национальные блюда, культурные выставки и оживленный рынок с традиционными товарами.

Ramadan Wonders в Global Village – одно из лучших мест для семейного отдыха во время Рамадана. Здесь можно посетить павильоны разных стран, попробовать традиционные ифтары, увидеть выступления артистов и принять участие в религиозных мероприятиях. В торговой зоне представлены местные ремесленные изделия и товары мировых брендов.

Погружение в культуру и традиции

Познакомиться с культурой и обычаями ОАЭ можно в Центре культурного взаимодействия шейха Мохаммеда (SMCCU), расположенном в историческом районе Аль-Фахиди. Здесь гости могут попробовать традиционную кухню, пообщаться с эмиратцами и узнать больше о местной жизни.

Во время Рамадана SMCCU проводит специальные ифтар-сессии (AED195), где посетители могут почувствовать атмосферу священного месяца: сначала разговляются финиками, затем отправляются на экскурсию по мечети, а после присоединяются к общему ифтару. Центр также организует посещения мечети Джумейра (AED40), одной из самых знаковых в Дубае. Мечеть принимает гостей всех вероисповеданий и проводит экскурсии шесть дней в неделю (кроме пятницы).

Еще одно место для знакомства с историей страны — музей Etihad. В его интерактивных залах представлены важные моменты становления ОАЭ. Во время Рамадана здесь проходят специальные мероприятия, посвященные эмиратской культуре и традициям.

Традиционный залп пушек в Дубае

Во время Рамадана в Дубае каждый вечер раздается пушечный залп midfa al iftar, оповещающий о завершении дневного поста. Эта традиционная церемония, поддерживаемая полицией Дубая, уходит корнями в прошлое и сохраняется до сих пор.

В первый день Рамадана пушка стреляет дважды подряд, затем каждый вечер — один раз, знаменуя наступление ифтара. В праздник Ид аль-Фитр, который отмечает окончание священного месяца, залпы звучат дважды вечером и дважды утром.

Туристы и местные жители могут наблюдать это зрелище в знаковых местах города, таких как Burj Khalifa, молитвенные площадки в Аль-Манхуле и Аль-Барахе, а также на Fort Island в Madinat Jumeirah, где особенно много гостей собирается на закате, чтобы увидеть этот торжественный ритуал.

Парки и архитектура

Quranic Park, открытый в 2019 году, приглашает гостей познакомиться с исламскими ценностями. На его территории в 64 гектара расположены Чудесная пещера, Стеклянный дом, Озеро и Сады, где выращивают 51 вид растений, упомянутых в Коране. Вход в парк бесплатный, а посещение Чудесной пещеры и Стеклянного дома стоит AED5 с человека.

























Рамадан — прекрасное время для знакомства с традиционной архитектурой Дубая. В историческом районе Аль-Фахиди, расположенном вдоль Дубай-Крик, можно увидеть старинные бараджиль (ветряные башни), прогуляться по узким улочкам среди исторических домов, посетить музеи, художественные галереи, культурные мероприятия и попробовать традиционные эмиратские блюда.

Завершение Рамадана: Ид аль-Фитр

Окончание священного месяца отмечается Ид аль-Фитром, или «праздником разговения», который в 2025 году ожидается с 31 марта по 2 апреля. Это время радости, единства и щедрости. Поздравить местных жителей можно словами «Ид Мубарак», что означает «благословенного Ида». Но праздник – это не только теплые пожелания, но и возможность почувствовать атмосферу торжества, став его частью.

День начинается с утренней молитвы дома или в мечети, после чего семьи собираются за праздничным застольем, подводя итоги прошедшего месяца. В этот день принято делать подарки детям и помогать нуждающимся, следуя традиции благотворительности. Хотя утро и первая половина дня обычно посвящены семье, ближе к вечеру Дубай оживает в атмосфере праздника. Город наполняется яркими представлениями, традиционными танцами, живой музыкой и масштабными шоу, создавая незабываемые впечатления как для местных жителей, так и для гостей города.

Должны ли туристы поститься?

Пост для немусульман не обязателен, но стоит уважать традиции и воздерживаться от еды и питья в общественных местах. Тем, кто не постится, доступны рестораны и кафе, где подают завтраки и обеды. За рекомендациями можно обратиться к консьержу отеля.

Этикет Рамадана для немусульман

Рамадан — важное духовное время для мусульман, и туристам, посещающим Дубай в этот период, рекомендуется проявлять уважение к традициям.

Стоит избегать еды и питья в присутствии постящихся, а также одеваться скромно, отражая дух священного месяца.

Ранее Telegraf.news писал, что Дубай решил порадовать своих жителей и гостей в 2025 году многочисленными распродажами и фестивалями. В этом динамичном городе, известном своими яркими мероприятиями, запланировали насыщенную программу, включающую разнообразные культурные события и масштабные скидки, которые должны привлечь внимание как белорусских туристов, так и путешественников со всего мира.

Дубай представил календарь распродаж и фестивалей на 2025 год. Когда лучше полететь туда белорусам?