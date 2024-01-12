Как белорусам правильно встретить Старый Новый год? Узнали, что поставить на стол и как погадать с кошкой

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 12.01.2024 09:43 , Обновлено: 12.01.2024

Если вам вдруг не удалось отпраздновать Новый год так, как было задумано, – не беда! Ведь в ночь с 13-го на 14-е января смело можно сделать это еще раз, встретив уже Старый Новый год. Какие традиции и народные приметы существуют в эти дни? А колядовать и гадать можно?!

Где отмечают Старый Новый год

На самом деле, этот праздник отмечают не только в Беларуси и соседних странах. Где же еще любят встречать Новый год дважды?

В Румынии. Здесь Старый Новый год считают семейным праздником и отмечают с самыми близкими. Одно из обязательных блюд, которые готовят, – пирог, где прячут начинки для предсказаний – монетки, колечки, фигурки.

Здесь Старый Новый год считают семейным праздником и отмечают с самыми близкими. Одно из обязательных блюд, которые готовят, – пирог, где прячут начинки для предсказаний – монетки, колечки, фигурки. В Греции. Там он называется День Святого Василия.

Там он называется День Святого Василия. В Македонии. А там старый Новый год, скорее, праздник соседей, чем семейный. Потому что ближайшие соседи накрывают столы прямо на улицах. А еще – устраивают карнавалы.

А там старый Новый год, скорее, праздник соседей, чем семейный. Потому что ближайшие соседи накрывают столы прямо на улицах. А еще – устраивают карнавалы. В Сербии. Там тоже отмечают праздник народными гуляниями. А называют его «Малое рождество» или «Сербский Новый год».

Там тоже отмечают праздник народными гуляниями. А называют его «Малое рождество» или «Сербский Новый год». В Черногории. Называется праздник «Права Нова Година», что означает «правильный Новый год». На праздничный стол традиционно выставляют круглые кукурузные пироги с твороженными сливками.

Называется праздник «Права Нова Година», что означает «правильный Новый год». На праздничный стол традиционно выставляют круглые кукурузные пироги с твороженными сливками. В Абхазии. Интересно, что там этот день – выходной. Более того, его называют Днем сотворения мира. А приглашают в гости родственников по отцовской линии.

Откуда пошла традиция

Все дело – в реформе календаря. Ведь юлианский (в честь Юлия Цезаря), которым пользовались и у нас, и в Европе, опережал астрономический календарь на 11 минут. И все больше и больше отставал от реальной смены лет.

Через полторы тысячи лет отставание составило уже 10 суток. Его фактически ликвидировал папа римский Григорий XIII, который объявил в 1582 году, что за 4-м октября идет 15-е. И новый календарь стали называть григорианским.

Так и возникло расхождение между старым (юлианским) и новым (григорианским) календарями, поскольку не все страны сразу согласились принять новый стиль.

У нас же дело решилось только только в 1918 году, когда григорианский календарь ввели большевики. Вследствие этого 1-е января по юлианскому календарю стало соответствовать 14-му января по принятому григорианскому календарю.

Однако многие люди по привычке продолжили встречать Новый год в ночь с 13 на 14 января. Традиция дошла до наших дней, поэтому и сейчас белорусы могут отмечать праздник по старому стилю. Хотя наверняка скромнее, чем в официальную дату.

Что поставить на стол?

Если вы хотите хотя бы немножко придержаться народных традиций, то попробуйте приготовить в канун Старого Нового года эти блюда. Кстати, в Беларуси вечер 13 января называется Щедрый вечер (Шчадрэц). Поскольку у православных Рождественский пост уже закончился, накрывали богатый стол, на который ставили:

кутью;

домашнюю колбасу;

холодец или студень;

другие блюда из мяса;

блины или оладьи;

узвар (взвар);

пироги или вареники (с сюрпризами внутри).

И еще готовили те блюда, которые были приняты в отдельной местности.

Кстати, исследователь национальной кухни Лариса Метлевская нашла много интересных рецептов к Новому году в первой белорусской кулинарной книге «Літоўская кухарка» Винценты Завадской. Их с успехом можно использовать и на старый Новый год. Например, этот – ведь мучное и сладкое тоже должно быть на праздничном столе.

«Монашки с вином»

Налейте вино в глубокую мисочку. Намочите в нем баранки так, чтобы они хорошо напитались, но не развалились. Жарьте на сковороде на подсолнечном или сливочном масле с двух сторон до золотистой корочки. Перед подачей на стол припудрите «монашек» сахаром с корицей.

Как гадать

Хотя церковь категорически против всяких гаданий, все же незамужние девушки в ночь с 13-го на 14-е января гадали и гадают – на пару, на суженых.

Гадание на спичках

Возьмите 2 спички и поставьте их вертикально с двух сторон спичечного коробка. Одна спичка – девушка, другая – ее возлюбленный. Осторожно подожгите. Когда спички догорят, они или наклонятся одна к другой (значит, пара будет вместе), или отклонятся в разные стороны (дороги разойдутся).

Гадание на имя

В полночь выйдите на улицу и у первого же встреченного прохожего-мужчины спросите его имя. Это и будет именем суженого.

Гадание по кутье

Если вы приготовили кутью, то можно с ее помощью попробовать узнать что-то о характере будущего жениха. Раньше небольшое количество кутьи выставляли к колодцу. Теперь это можно сделать в любом месте. А потом наблюдайте, какая из птиц прилетит поклевать кутью первой.

Если голубь, суженый будет бережливым и добросердечным, ворона – бестолковым или нескладным, сорока – смекалистым и разговорчивым, воробей – трудолюбивым.

Но всем остальным, не только незамужним, тоже можно погадать.

Гадание на желание

Напишите свои самые сокровенные желания – каждое на отдельной бумажке. Ложась спать в канун старого Нового года, положите их под подушку. Утром 14-го января вытащите одну бумажку. Что на ней будет написано, то и должно исполниться.

Шуточное гадание с кошкой

Незадолго до полуночи 13-го января выведите кошку из комнаты, закройте за ней дверь. Сформулируйте свое заветное желание, чтобы на него можно было однозначно ответить «да» или «нет». Теперь откройте дверь, позовите кошку по имени и внимательно смотрите, как она переступит порог комнаты (лучше снять на телефон).

Если перепрыгнет или переступит порог левой лапкой, желание не исполнится, а если правой – сбудется.

Народные приметы

Также на старый Новый год можно понаблюдать за погодой и посмотреть, исполнится ли что-нибудь из того, во что верили наши предки:

если на деревья и кустарники опустился иней, то год будет богатым на мёд;

выпавший в этот день снег предвещает снежную зиму и позднюю весну;

холодная погода скажет о том, что на хороший урожай грибов можно даже не надеяться;

оттепель покажет на холодное неурожайное лето;

небо звездное – значит, будет много ягод.

«Щедрую, щедрую, колбасу чую…»

И, конечно же, вечер накануне старого Нового года (13 января) – это самое время для колядования. Можно спеть хозяевам дома, например, вот это:

Вас со старым Новым годом! Вместе с ряженым народом Спойте песенку-колядку. Чай устали пить вприглядку, Дайте нам конфет и сластей, Обойдут вас все напасти. Дайте пряников заморских, Денег щедро бросьте горстку. Хорошо поколядуем, Всем богатство наколдуем. Счастье с нами в дом придет, Не скупитесь в Новый год!

Ранее Телеграф писал, когда и как убирать новогоднюю ёлку. Этот вопрос каждый год волнует многих белорусов. Одни считают, что убирать ёлку надо сразу после Рождества, другие – после старого Нового года, третьи – после Нового года по восточному календарю. А существуют ли какие-либо определенные даты, которые советует, например, церковь?

Когда и как убирать новогоднюю ёлку? Эксперты назвали крайний срок