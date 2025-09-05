Как белорусам понаблюдать за «кровавой Луной»? Узнали «график» полного лунного затмения

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 05.09.2025 15:39 , Обновлено: 05.09.2025

В это воскресенье, 7 сентября, у белорусов будет отличная возможность понаблюдать за одним из самых зрелищных астрономических явлений осени 2025 года - "кровавой Луной". Узнали, когда наступит максимальная фаза полного лунного затмения, а также нашли вариант для тех, кому полюбоваться на это зрелище не позволит погода.

Кровавая Луна, как её называют любители астрономии, возникает в тот момент, когда Земля оказывается прямо между Солнцем и Луной. В этот момент планета отбрасывает свою тень на поверхность спутника, из-за чего Луна, если смотреть на неё с Земли, приобретает тёмно-красный оттенок. Это придаёт ей сюрреалистичный, и даже несколько жуткий вид, за что её и любят астрофотографы и любители космической романтики.

Само по себе явление “кровавой Луны” не такое уж редкое. Полное лунное затмение происходит раз в несколько лет. Однако для конкретной местности далеко не всегда складывают идеальные для наблюдений условий. В этом году белорусам повезло - условия именно такие.

Так что если не помешает погода, упускать такое зрелище точно не стоит. Следующий раз шанс полюбоваться на полное лунное затмение выдастся лишь через 4 года - в декабре 2029 года. Но тогда условия, по прогнозам специалистов, будут не самые благоприятные для наблюдений. Хорошо видимое лунное затмение в полной фазе в следующий раз в Беларуси произойдёт только в 2033 году.

Непростительным будет пропустить кровавую Луну ещё и потому, что в отличие от многих других астрономических явлений, наблюдать за ней можно абсолютно безо всякого оборудования и даже уезжать для этого за город не нужно. Разумеется, на удалении от источников яркого света “кровавый” эффект будет более насыщенным и выраженным, но специалисты заверяют, что любой, кто в воскресенье взглянет на ночное небо, не сможет не заметить, что “что-то не так”.

“С Земли мы увидим, как тень медленно движется по диску Луны, пока Луна полностью не поглотится и не станет темно-красной”, - так описала процесс полного лунного затмения доктор Таня Хилл, старший куратор астрономии в Музеях Виктории британскому изданию The Guardian.

Когда смотреть?

Агентство Sputnik составило подробный график фаз полного лунного затмения по минскому времени:

18:28 — начало полутеневого затмения Луны, спутник будет ещё за горизонтом.

19:27 — начало частного лунного затмения, Луна начнет входить в тень Земли, но белорусы ещё не смогут этого увидеть, так как спутник ещё будет за горизонтом.

19:41 — восход Луны.

19:45 — заход Солнца.

20:31 — начало полного лунного затмения, Луна полностью уйдёт в тень Земли.

21:12 — максимальная фаза полного лунного затмения.

21:53 — конец полного лунного затмения, начало выхода из земной тени.

22:56 — конец частного лунного затмения, Луна полностью выйдет из тени.

23:55 — конец полутеневого лунного затмения, можно будет наблюдать полную Луну.

Фото иллюстрационное

А если не повезёт с погодой?

Подпортить наблюдение за этим космическим шоу белорусам может только погода. Судя по предварительным прогнозам на основе данных европейской численной модели прогноза погоды ЕСМWF, в некоторых районах страны вечером 7 сентября всё же будет достаточно облачно.

Embedded content

Тем не менее, для тех, кому не повезёт с погодой, благодаря европейским учёным-энтузиастам есть возможность понаблюдать за полным лунным затмением в прямом эфире. В 20:45 7 сентября по минскому времени будет запущен стрим на сайте проекта “Виртуальный телескоп”. Там за “кровавой Луной” можно будет дистанционно наблюдать “глазами” роботизированного телескопа, расположенного в итальянском Манчиано, под руководством астронома Джанлуки Маси.

Ранее известный белорусский астрофотограф Виктор Малыщиц в интервью Telegraf.news рассказал, какие ещё зрелищные астрономические события, помимо “кровавой Луны”, ждут белорусов в 2025 году.

Луна в красном, Сатурн без колец и Утренняя звезда. Белорусский астрофотограф раскрыл главные астрономические события 2025 года