Белорусы зажгли бенгальский огонь прямо в картошке и собрали тысячи просмотров. Зачем?

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Опубликовано: 04.01.2024 12:19 , Обновлено: 04.01.2024

В белорусском сегменте TikTok завирусилось видео с бенгальским огнём, вставленным в обычную сырую картошку. За сутки оно уже набрало тысячи просмотров и сотни лайков. Кто-то решил, что это новый способ "запекания картошки", кто-то окрестил её "бульба-факелом" и "волшебной картошкой", кто-то и вовсе усомнился в реальности видео. Объясняем, в чём смысл нового витка популярного TikTok-тренда.

Этот тренд знаком многим пользователям TikTok: бенгальский огонь вставляют в мандаринку так, чтобы “огненная” часть оказалась внутри фрукта, и поджигают. Когда верхняя часть бенгальского огня прогорит, вопреки ожиданиям большинства, огонёк не погаснет, а продолжит красиво гореть внутри плода. “Волшебное” свечение мандаринки многие не сведущие в химии называют не иначе как “рождественской магией”.

[info_b]Дело в том, что современные бенгальские огни содержат в составе азотнокислый барий в качестве окислителя и порошок алюминия или магния в качестве горючего. Именно поэтому бенгальский огонь может гореть без доступа кислорода.[/info_b]

Не продемонстрировал этот фокус своим детям этой зимой, пожалуй, только ленивый, а белорусы решили вывести “рождественскую магию” на новый уровень и заменили мандаринку картошкой, взорвав белорусский сегмент соцсети TikTok: за сутки короткий видеоролик собрал больше 425 тыс. просмотров и почти 14 тыс. лайков.

[link href=“https://www.tiktok.com/@petrik_9?refer=embed” title=“@petrik_9” target=“_blank” rel=“noopener”] @petrik_9 [/link] Мандарины ? хорошо , но мы из Беларуси [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D0%B4?refer=embed” title=“новыйгод” target=“_blank” rel=“noopener”] #новыйгод [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8?refer=embed” title=“огни” target=“_blank” rel=“noopener”] #огни [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%F0%9F%92%A5%F0%9F%92%A5%F0%9F%92%A5?refer=embed” title=“бенгальскиеогни???” target=“_blank” rel=“noopener”] #бенгальскиеогни??? [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%F0%9F%87%A7%F0%9F%87%BE?refer=embed” title=“беларусь??” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь?? [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Magic-Moments-6790474827623843841?refer=embed” title=”♬ Magic Moments - Perry Como” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Magic Moments - Perry Como [/link]

Пользователи соцсети не скупились на восторженные комментарии под видео, называя его “божественным” и “гениальным” и призывая авторов запатентовать этот “способ быстрого приготовления” картошки.

“Так это ж яйцо дракона! Как символично”, - написала одна из интернет-пользовательниц.

И этот комментарий словно подслушал автор другого видео, который, подхватив популярный тренд, заменил мандаринку… куриным яйцом! Получилось не менее эффектно и, действительно, символично в свете наступившего Года зеленого деревянный дракон по Восточному календарю.

[link href=“https://www.tiktok.com/@sunidar07?refer=embed” title=“@sunidar07” target=“_blank” rel=“noopener”] @sunidar07 [/link]Первый эксперимент в мире???[link href=“https://www.tiktok.com/music/If-you-see-this-follow-me-lol-7185092052063898373?refer=embed” title=”♬ If you see this follow me lol - Mary?” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ If you see this follow me lol - Mary? [/link]

В комментариях, впрочем, некоторые посчитали, что с яйцами авторы видео поторопились.

“Ну все теперь до яиц добрались, пасха ещё не наступила, давайте подождем”, - призвал один из пользователей.

А кто-то из завсегдатаев TikTok, кто, очевидно, в курсе всех вариаций данного тренда, отметил, что из последовательности этих видео чётко вырисовывается рецепт традиционного новогоднего салата “Оливье”.

“Картошку с бенгальским видела, яйцо видела. Осталось колбасу и подсветить майонез”, - написала девушка.

“Думали, это искорки!”

Отметим, впрочем, что фокусы с бенгальскими огнями далеко не всегда дарят радость и веселье. В преддверии Нового года МЧС Беларуси не раз предупреждали об опасности, которую может таить в себе эта безобидная, на первый взгляд, пиротехника. А компания из Витебска и вовсе испытала это на себе прямо под бой курантов, изрядно подпортив себе праздник небольшим пожаром и испорченной мебелью.

Как рассказал один из участников событий, они в компании из пяти человек подожгли бенгальские огни дома у елочки, но вместо приятных огоньков “буквально за пять-десять секунд все огни прогорели” и от них “начали отлетать элементы”.

“Мы сразу не поняли, что случилось, а потом мне товарищ говорит: стул горит! Мы его залили быстро водой. Потом увидели пятна на полу — думали, это искорки! Начали их сметать, а они уже не сметаются — все прогорело”, - рассказал мужчина в интервью порталу Onliner.by и поделился видео последствий.

Оказалось, что вместо бенгальских огней компании продали бенгальские свечи, которые разрешается применять только на улице. Однако, как утверждает мужчина, на упаковке об этом не было ни слова, а в МЧС тем временем предупредили, что бенгальские огни также являются “достаточно опасным пиротехническим изделием” с температурой горения более 1000 градусов. В результате при контакте с легкогорючим материалом воспламенение неизбежно, поэтому соблюдать меры предосторожности при использовании огней обязательно, а лучше всего - зажигать их на улице.