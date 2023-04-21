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Опубликовано: 21.04.2023 10:39 , Обновлено: 21.04.2023

На украинских сайтах объявлений появились сообщения о продаже якобы кусков метеорита, который мог упасть где-то под Киевом 19-20 апреля. Некоторые утверждают, что камни «целительные» или даже приносят удачу.

Где именно нашли «куски метеоритов» продавцы не пишут, а на фотографиях мало что понятно. Люди также никак не объясняют, почему считают эти камни космическими.

Цена на кусочки разная — от 540 до 17330 долларов (!). Непонятно, на самом ли деле люди продают камни или просто развлекаются.

Правда, есть и очевидно шуточное объявление — о продаже “метеорита, приносящего фарт”. Стоит такой на порядок меньше — 217 долларов. Зато какие свойства! :)

«Не рекомендую покупать у кого кот, потому что наш вырос до метра в длину и стал ходить в туалет на улицу. Я скинул 25 кг, а жена бросила курить. В доме стало гораздо теплее. Во сне видим только мелодрамы, иногда даже с попкорном. Когда останавливает полиция, отказывается вести на экспертизу и выписывать штрафы. Пограничники выпускают из страны!», — сказано в описании.

Ранее Телеграф писал, что вечером 19 апреля по украинским соцсетям и СМИ разлетелись видео загадочной яркой вспышки в небе над Киевом. Оказалось, что такую же вспышку наблюдали в Беларуси, на Гомельщине. Разные источники выдвинули свои версии того, что это было — от работы украинских ПВО до упавшего спутника NASA или НЛО.

Позже эксперты из украинского Государственного космического агентства сообщили, что наиболее вероятной причиной является падение метеорита из потока Лирид.

В Украине объяснили загадочную вспышку над Киевом и Гомельской областью