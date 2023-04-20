В Украине объяснили загадочную вспышку над Киевом и Гомельской областью

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Опубликовано: 20.04.2023 14:41 , Обновлено: 20.04.2023

Эксперты из украинского Государственного космического агентства назвали наиболее вероятную причину возникновения загадочной вспышки в небе над Киевом, которую также заметили и белорусы, в частности, жители Гомельской области.

«Наиболее вероятно вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лирид», — сообщили в ГКА.

По информации агентства, ежегодно в апреле Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, покидающей метеорный поток Лириды. Они не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосфер. Их признак — яркие вспышки, или так называемые “огненные шары”.

Также эксперты рассказали, что метеорный поток Лириды — один из самых древних, известных человечеству. Его еще наблюдали китайцы в 687 г. до н. э. Свое название поток Лириды получил от созвездия Лиры, из которого якобы падает метеоритный дождь.

В шлейф кометы Тэтчера, покидающей метеоритный поток Лириды, Земля попала 15 апреля 2023 года. Выйдет из него наша планета 29 апреля. Пик звездопада приходится на 21 апреля.

Что произошло?

Напомним, вечером 19 апреля по украинским соцсетям и СМИ разлетелись видео загадочной яркой вспышки в небе над Киевом. Оказалось, что такую же вспышку наблюдали в Беларуси, на Гомельщине. Разные источники выдвинули свои версии того, что это было — от работы украинских ПВО до упавшего спутника NASA или НЛО.

Однако в NASA заявили, что их спутник «все еще находился на орбите в то время, когда наблюдали вспышку, и снова войдет в атмосферу Земли ночью».

В свою очередь в соцсетях активно обсуждали другие версии — некое военное событие, о котором не хотят рассказывать либо же приземление НЛО.

После произошедшего украинцы сделали огромное количество мемов. Например: