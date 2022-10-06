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Опубликовано: 06.10.2022 09:28 , Обновлено: 04.07.2024

В Twitter появились посты про «присоединение» российской Калининградской области к Чехии. Все началось с одного анонимного твита, а потом как понеслось... Очевидно, что это не понравилось самим россиянам. Собрали мемы и реакции.

Это произошло после того, как в четырех украинских областях прошли российские «референдумы», и Владимир Путин объявил об их «присоединении» к РФ.

Сначала кто-то предложил поделить Калининград, чтобы «наши чешские братья наконец получили доступ к морю».

https://twitter.com/mihaszek/status/1575168383447961601

После появился аккаунт Královec, где опубликовали шуточные «итоги референдума в Калининградской области». Согласно им, 98% якобы проголосовали за присоединение к Чехии и переименование Калининграда в Královec.

https://twitter.com/KralovecCzechia/status/1577235330872508416?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1577235330872508416%7Ctwgr%5E0b7dd21fc8e63025f2a9f802ff97859f3ec1cffc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwiadomosci.gazeta.pl%2Fwiadomosci%2F711488128986973rosja-kradnie-kawalek-ukrainy-to-czesi-chca-kaliningrad-putin.html

Многим пользователям такая шутка понравилась, и у аккаунта Královec появились десятки тысяч подписчиков.

https://twitter.com/to08net/status/1577767327550083084

Посты с шутками про присоединение российской территории начали постить даже чешские политики и компании.

«Это наш ответ на незаконную аннексию украинских регионов, которую ни одна западная страна не воспринимает всерьез. У нас хорошо получается троллить, мы не боимся Москвы. Потому что, если Россия могла присвоить часть Украины, почему Чехия не может присоединить часть России?» — объяснил депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховский, который тоже поделился картой раздела Калининградской областию

«Новинка декабрьского изменения расписания! Мы тоже сейчас едем в Краловец. Откройте для себя красоты Чехии!», — написали в официальном аккаунте Чешских железных дорог.

https://twitter.com/ceskedrahy_/status/1577668554035535878?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1577668554035535878%7Ctwgr%5E0b7dd21fc8e63025f2a9f802ff97859f3ec1cffc%7Ctwcon%5Es1_&amp;ref_url=https%3A%2F%2Fwiadomosci.gazeta.pl%2Fwiadomosci%2F711488128986973rosja-kradnie-kawalek-ukrainy-to-czesi-chca-kaliningrad-putin.html

В мемах появился и знаменитый чешский крот из мультика, вместе с Лелеком и Болеком.

«Крот хвастается Болеку и Лолеку, что у него есть Калининград. Они просто молча завидуют..»:

https://twitter.com/nezvany_host/status/1577605287506313218?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1577605287506313218%7Ctwgr%5E0b7dd21fc8e63025f2a9f802ff97859f3ec1cffc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwiadomosci.gazeta.pl%2Fwiadomosci%2F711488128986973rosja-kradnie-kawalek-ukrainy-to-czesi-chca-kaliningrad-putin.html

«Добро пожаловать в Краловец»:

https://twitter.com/adam_svoboda27/status/1577365671280664576?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1577365671280664576%7Ctwgr%5E0b7dd21fc8e63025f2a9f802ff97859f3ec1cffc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwiadomosci.gazeta.pl%2Fwiadomosci%2F711488128986973rosja-kradnie-kawalek-ukrainy-to-czesi-chca-kaliningrad-putin.html

«Посетите Чехию, страну будущего…»:

https://twitter.com/nezvany_host/status/1577253419177242624?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1577253419177242624%7Ctwgr%5E0b7dd21fc8e63025f2a9f802ff97859f3ec1cffc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwiadomosci.gazeta.pl%2Fwiadomosci%2F711488128986973rosja-kradnie-kawalek-ukrainy-to-czesi-chca-kaliningrad-putin.html

«После ошеломляющего референдума, на котором 102% жителей Калининградской области проголосовали за присоединение к Чехии, мы приветствуем новый регион Краловец в составе нашей республики. Это естественное исправление большой несправедливости, учитывая наши глубокие исторические связи. #Калининград»:

https://twitter.com/kupradix/status/1576950130225266688?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1576950130225266688%7Ctwgr%5E0b7dd21fc8e63025f2a9f802ff97859f3ec1cffc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwiadomosci.gazeta.pl%2Fwiadomosci%2F711488128986973rosja-kradnie-kawalek-ukrainy-to-czesi-chca-kaliningrad-putin.html

«Папа Франциск благословил новую чешскую территорию: «Как написано в Библии, если чехи хотят Калининград, пусть они его получат… Мне все равно. Да благословит их Бог».

https://twitter.com/nezvany_host/status/1577359362108030976?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1577359362108030976%7Ctwgr%5E0b7dd21fc8e63025f2a9f802ff97859f3ec1cffc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwiadomosci.gazeta.pl%2Fwiadomosci%2F711488128986973rosja-kradnie-kawalek-ukrainy-to-czesi-chca-kaliningrad-putin.html

https://twitter.com/DanielVavra/status/1577370490053738514?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1577370490053738514%7Ctwgr%5E846bdeb77a362bac9a88af0efdb3b51071e02655%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwiadomosci.wp.pl%2Fpogoda-w-czeskim-kaliningradzie-czesi-ida-w-zaparte-6819673663765312a

Что говорят в России?

Российский сайт EA Daily сначала воспринял шутку всерьез. Там написали, что чешский политик Томаг Здеховски предложил разделить Калининградскую область между Чехией и Польшей.

Россияне тоже высказали свое мнение в твиттер:

«Польский [на самом деле, он чешский] депутат поддержал предложение поделить Калининградскую область между Польшей и Чехией. Просто, чтобы у чехов был выход к морю. Забыл наверно болезный, что все начинается с раздела Польши???», — написал один из пользователей.

«Польшу лишь бы поделить. Ой. Польше лишь бы поделить», «Анекдот дня», «Тут шкуру не убитого медведя делят», «После Украины, придётся забирать Польшу», — заявили другие.

«Этот Илон Маск сломался!» — Глава Tesla и Зеленский устроили битву в Twitter. Поучаствовали Нацгвардия и Медведев

Американский миллиардер, владелец Tesla и Space X вечером 3 октября опубликовал в Twitter свои предложения по мирному договору между Украиной и Россией. Они не понравились ни официальному Киеву, ни многим украинцам. Зато россияне пришли в восторг и гордо озвучили «Маск наш». В интернет-баталии вступили даже Зеленский, Нацгвардия Украины и президент Литвы. Отреагировали также Медведев и Рогозин. Собрали все по порядку.

«Этот Илон Маск сломался!» — Глава Tesla и Зеленский устроили битву в Twitter. Поучаствовали Нацгвардия и Медведев