В соцсетях превратили в мем новый портрет британского короля Карла III. Что с ним не так?

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Опубликовано: 15.05.2024 13:28 , Обновлено: 15.05.2024

Королевская семья показала первый потрет Карла III, написанный после его коронации, но столкнулась с неожиданной реакцией публики. Пользователи соцсетей посмеялись над изображением 75-летнего британского монарха и создали множество "фотожаб", сравнив Карла III с популярными персонажами из кино и видеоигр.

На новом портрете короля Карла III изобразили в красной форме, украшенной замысловатыми деталями и украшениями, которые практически слились с фоном такого же цвета. Слева на портрете художник изобразил бабочку, которая, “символизирует инициативы короля Карла III, связанные с защитой окружающей среды”.

Пользователи соцсети Х растиражировали портрет монарха в юмористических коллажах. Карла III сравнили с средневековым тираном Виго Карпатским, Дракулой и даже Ханом Соло из “Звёздных войн”.

«От этого я ощущаю сильную карпатскую атмосферу Виго», - написал один из пользователей Х.

«Это ужасно – кровавая баня!», - высказался ещё кто-то

“Это шутка? Эта картина - дурацкая. Он похож на злодея из Dungeons & Dragons», — заявил ещё один пользователь X.

Другой человек пошутил, что король на потрете «Выглядит вполне довольным в глубинах ада…».

Ещё один комментатор высказал более развернутое мнение: «Для меня, а я люблю королевскую семью и Англию, я интерпретирую это как монархию, окровавленную руками столетия колониализма.”

Портрет короля был заказан в ещё в 2020 году в честь 50-летия тогдашнего принца Уэльского в качестве члена The Drapers’ Company.

Автор полотна художник Джонатан Йео изобразил короля в красных тонах, покрывающих большую часть холста, т.к. это является “частью его фирменного стиля”. В подобном стиле художник рисовал и иные свои произведения, например, портрет королевы Камиллы 2014 года, он написал в оттенках синего.

Джонатан провел четыре встречи с Чарльзом, начиная с того времени, когда он был ещё принцем Уэльским в июне 2021 года.

«В этом случае моей целью было создать отсылки к традициям королевской портретной живописи, но таким образом, чтобы это отражало монархию XXI века и, прежде всего, передать глубокую человечность объекта. Я невообразимо благодарен за возможность запечатлеть такого необыкновенного и уникального человека, особенно в исторический момент его становления королем», - рассказал художник таблоиду.

Ранее Telegraf.news писал о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп подверг критике политику администрации Байдена и призвал не защищать британского принца Гарри. Об этом сообщило издание “Mirror”.

“Предал королеву” — Трамп пригрозил принцу Гарри депортацией