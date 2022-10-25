Филиппинские студенты изобрели шляпы против шпаргалок. А в Беларуси такое будет?

📷 Фото

Опубликовано: 25.10.2022 08:14 , Обновлено: 24.10.2022

Фотографии студентов в головных уборах "против жульничества" на Филиппинах стали вирусными в социальных сетях. Мэри Джой Мандане-Ортис, профессор машиностроения в Инженерном колледже Университета Бикол, поделилась в Facebook серией фотографий, на которых молодые люди надевают свои сложные творения во время сдачи промежуточных экзаменов.

Студентов инженерного колледжа в городе Легаспи попросили носить головные уборы, чтобы они не подглядывали в чужие бумаги. В ответ студенты создали самодельные приспособления из картона, коробок из-под яиц и других переработанных материалов.

Их творения быстро покорили Интернет и даже попали в новости на Филиппинах, где несколько других колледжей также последовали этому примеру в попытке бороться с мошенничеством.

В интервью Би-би-си мисс Мандане-Ортис сказала, что искала “интересный способ” обеспечить “честность и неподкупность” в своем классе. Она утверждает, что ее идея была “действительно эффективной”.

По словам профессор, ее просьба заключалась в том, чтобы студенты сделали “простую” конструкцию из бумаги. Некоторые из ее студентов делали инновационные сложные головные уборы, используя материалы, который они находили вокруг, другие надевали шляпы, шлемы или маски для Хэллоуина.

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Профессор рассказала СМИ, что в этом году ее студенты-инженеры показали лучшие результаты, поскольку строгие условия экзаменов побудили их усердно учиться. Многие из них даже закончили свои тесты досрочно, и - возможно, самое главное - никто из них не был пойман на мошенничестве, добавила она.

Если столь простое, но столь же творческое изобретение так эффективно, вполне возможно, что когда-то требование носить такие шляпы и головные уборы и в Беларуси на ЦТ или внутривузовских экзаменах.