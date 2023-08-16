В Сети нашли первых советских биомеханоидов? У россиян появились вопросы после заявления главы разведки РФ

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Опубликовано: 16.08.2023 12:13 , Обновлено: 16.08.2023

Пользователи соцсетей начали активно искать удивительных созданий, неких биомеханоидов, после того, как глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что из-за них ему "неприятно и страшно" ездить в Европу. Многие задумались, кто это вообще такие, и предложили свои версии. Кто-то увидел их в советских фильмах, кто-то выразил мнение, что они живут в самой России. Собрали лучшие шутки и предположения о биомеханоидах за последнее время.

По мнению одного из пользователей, биомеханоиды существовали уже в Советском Союзе. Он “обнаружил” их фильме 1979 года “Приключения электроника”.

А по мнению другого, биомеханоидом был и робот Вертер из фильма «Гостья из будущего» 1985 года.

Еще один пользователь считает, что эти существа (роботы?) находятся гораздо ближе к россиянам — вовсе не в Европе, а прямо в Госдуме РФ:

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А кто-то назвал “классикой” биомеханоидов швейцарского художника, представителя фантастического реализма Ханса Гигера (наиболее известный своей дизайнерской работой для фильма «Чужой»):

Некоторые “твиттерские” вообще сами захотели записаться в ряды биомеханоидов:

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/KatRiardan/status/1691459513554239489?s=19”]

Вот еще несколько представлений о биомеханоидах и шуток, мимо которых невозможно пройти:

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/YaMimocrocodile/status/1691730337812943064”]

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/5th_kolonka/status/1691423413066207232”]

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/philosophin_n/status/1691415293522739200”]

Кто такие биомеханоиды по версии ИИ

Мы также спросили, кто такие биомеханоиды, у бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Вот что он ответил:

«Биомеханоиды — это роботы, который объединяют в себе элементы живых организмов и механических устройств. Биомеханоиды могут имитировать движения живых существ, обладают чувствительностью к окружающей среде и способны выполнять различные задачи.

Одним из примеров биомеханоидов являются кибернетические протезы, которые используются для восстановления функций утраченных конечностей. Они могут быть управляемыми мышечными импульсами или нервными сигналами и позволяют людям вернуться к нормальной жизни.

Биомеханоиды представляют собой новый уровень развития технологий, который может изменить нашу жизнь в будущем. Они обладают уникальными способностями и могут решать проблемы, которые ранее были недоступны для человека».

Как отличить биомеханоида от человека?

Также мы попросили искусственный интеллект составить таблицу:

Люди Биомеханоиды Имеют эмоции и чувства, биомеханоиды не имеют. Обладают физической силой и выносливостью, которых не хватает людям. Обладают свободой воли, биомеханоиды действуют по программе. Могут работать без устали и ошибок, что делает их более эффективными в производственных задачах. Могут учиться и развиваться, биомеханоиды не могут самостоятельно улучшать свои навыки. Не нуждаются в отдыхе и питании, что делает их более выгодными для компаний. Имеют уникальную личность, биомеханоиды являются массовым производством. Не испытывают страха и опасности, что делает их более подходящими для выполнения опасных задач. Не могут выдерживать экстремальные условия в тех же условиях, что и биомеханики. Могут быть созданы для выполнения специфических задач, что делает их более адаптивными к требованиям производства.

С чего началось?

Напомним, глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин 15 августа признался, что ему “неприятно, а порой даже страшно” ездить в Европу. Все из-за трансгендеров и неких “биомеханоидов”.

Кто такие биомеханоиды глава разведки РФ не уточнил, но в интернете попытались выдвинуть теории. Также этих вымышленных существ нашли в некогда популярной игре. Подробнее об этом читайте по ссылке:

«Биомеханоиды» — Глава разведки РФ рассказал, почему ему «страшно» ездить в Европу