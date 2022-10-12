В России суд оправдал женщину за призыв "Нет вобле"

Опубликовано: 12.10.2022 21:36 , Обновлено: 12.10.2022

В российской Тюмени суд принял решение прекратить дело против женщины, которую изначально обвиняли в дискредитации армии РФ. Ее задержали за то, что она написала на асфальте "НЕТ В***Е".

Однако жительница Тюмени убедила суд, что имел в виду совсем не слово “война”, а написала на самом деле “вобла”. По ее словам, она сделал такую надпись на асфальте, “поскольку испытывает неприязнь к данному виду рыб”.

Судья не просто отменил против нее дело, но даже постановил вернуть ей мелки.

Ранее Телеграф сообщил, что советская и российская певица Алла Пугачева, которую называют королевой поп-музыки, взорвала интернет (и не только) после своего поста в соцсетях.

«Знаю, кто будет следующим президентом России» — Пугачева сделала заявление. Как отреагировали в РФ и Украине