В Минске на рынке стали продавать пакеты с воздухом

🎥 Видео

Опубликовано: 23.11.2022 12:27 , Обновлено: 23.11.2022

В Минске на фермерском рынке «Усё сваё» начали продавать пакеты с воздухом на любой вкус — «счастья», «успеха», «леса» и «процветания». Говорят, стоил один такой... 20 белорусских рублей. Или нет?

Видео о «продаже» воздуха появилось в TikTok-аккаунте могилевского блогера Жени Онегина. Он и занимался необычным «бизнесом» вместе с блогершей из Баранович Аленой Меловацкай.

«Как говорят они сами, за 20 минут они заработали 1500 белорусских рублей. Люди приходили семьями, с удовольствием покупали воздух у ребят и благодарили за возможность купить такой редкий и уникальный товар. К слову, один пакетик с воздухом стоил 20 рублей», — сказал автор видео.

[link href=“https://www.tiktok.com/@onegintut?refer=embed” title=“@onegintut” target=“_blank” rel=“noopener”] @onegintut [/link] кому пакетик с воздухом? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/minsk?refer=embed” title=“minsk” target=“_blank” rel=“noopener”] #minsk [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA?refer=embed” title=“рынок” target=“_blank” rel=“noopener”] #рынок [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Miss-you-6762006885420763138?refer=embed” title=”♬ Miss you - Official Sound Studio” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Miss you - Official Sound Studio [/link]

Однако, скорее всего, это просто шутка. Во-первых, на видео видно, что «покупатели» дают то 100 рублей, то мелкие монеты. Во-вторых, во фразе про «редкий и уникальный товар» слышно иронию. Не говоря уже про отсутствие кассы :)

Кроме того, Женя Онегин славится резонансными видео. Например, в августе он сделал из жигулей кабриолет, налил в кузов воды с пеной и прокатился в жару по улицам.

Новость Телеграф

Кстати, некоторые поверили, что продажа пустых надутых целлофановых пакетов за 20 рублей — это правда. Они написали в комментариях: «Вы серьёзно?», «20 рублей??? А деньги, надеюсь, на благотворительность?», «Неужели такое бывает???», «Не верю по Станиславскому… Заработали, мошенники, необходимо информировать компетентные органы»…

Но большинство оценили юмор и сами начали шутить: «Деньги на воздух», «Самое главное что ни одному клиенту не выдали чек. А это уже нарушение ?», «А налог на воздух заплатили?», «Гарантия есть на товар?? возврату обмену подлежит??» и так далее.

Ранее Телеграф писал, что 19-летний Володя из Минска выложил в ТикТок видео, где предложил всем желающим прийти к нему домой и поесть драников — написал точный адрес, дату и время. Неожиданно для парня ролик «залетел» в рекомендации и собрал более 250 тыс. просмотров. В итоге, в гости к Вове пожаловали около 400 человек.

Новость Телеграф