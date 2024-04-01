"Свекровь такую схему любит" - Белорусов предупредили о массовом виде "мошенничества". Что с ним не так?

🎥 Видео

Опубликовано: 01.04.2024 21:08 , Обновлено: 01.04.2024

Белоруска выложила ролик о "новом виде мошенничества" в TikTok и собрала более 1,4 миллиона просмотров. Многие комментаторы узнали в "жертвах" мошенничества себя.

Видео белоруски о “новом виде мошенничества” за сутки завирусилось в TikTok и собрало свыше 600 юмористических комментариев. Пользователи соцсети не поскупились на реакции и рассказали, как попадались “на удочку” подобных мошенников.

“Это не новый, я впервые на их удочку попался лет десять назад…”, — написал под роликом один из пользователей.

“У меня свекровь такую схему любит”, — ещё один комментарий под видео.

“И ведь мошенничество ежегодно - сезонное”, — посмеялся ещё один комментатор, а другой добавил:

“И никто ничего не может с этим сделать”.

Ранее Telegraf.news писал о том, как искусственный интеллект пытался изобразить белорусские драники.

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