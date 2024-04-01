"Свекровь такую схему любит" - Белорусов предупредили о массовом виде "мошенничества". Что с ним не так?
Белоруска выложила ролик о "новом виде мошенничества" в TikTok и собрала более 1,4 миллиона просмотров. Многие комментаторы узнали в "жертвах" мошенничества себя.
Видео белоруски о “новом виде мошенничества” за сутки завирусилось в TikTok и собрало свыше 600 юмористических комментариев. Пользователи соцсети не поскупились на реакции и рассказали, как попадались “на удочку” подобных мошенников.
“Это не новый, я впервые на их удочку попался лет десять назад…”, — написал под роликом один из пользователей.
“У меня свекровь такую схему любит”, — ещё один комментарий под видео.
“И ведь мошенничество ежегодно - сезонное”, — посмеялся ещё один комментатор, а другой добавил:
“И никто ничего не может с этим сделать”.
Ранее Telegraf.news писал о том, как искусственный интеллект пытался изобразить белорусские драники.
Белорусские драники сломали искусственный интеллект. Что пошло не так?