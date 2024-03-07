«Вот это спецэффекты» - Белорусские спасатели экстремально поздравили женщин с 8 марта

🎥 Видео

Опубликовано: 07.03.2024 14:48 , Обновлено: 07.03.2024

Белорусские спасатели как всегда оригинально поздравили женщин с грядущим праздником 8 марта. Получилось зрелищно и очень экстремально: свои поздравления сотрудники МЧС озвучили с огромной высоты, под водой и даже в огне. Зрители (а в особенности - зрительницы) в соцсетях оценили старания спасателей.

Помимо того, что само поздравление от МЧС получилось, по словам девушек из комментариев под видео на официальной страничке в TikTok, “очень трогательным”, “оригинальным” и “милым”, зрители также высоко оценили то, как оно было снято.

Начинается ролик на огромной высоте, где один из сотрудников, стоя на специальном высотном подъёмнике, с помощью плакатов благодарит женщин за то, что ради них мужчины “покоряют новые вершины”. Продолжается видеопоздравление трогательным признанием от аквалангиста под водой, который отмечает, что без женщин мужчинам “нечем дышать”. А завершает ролик спасатель, который на фоне пылающего огня признается в том, что женщины “разжигают огонь любви” в сердцах мужчин и являются для них “светом, который их направляет”.

“Вау, вот это спецэффекты ? классное видео”, - восхищенно отозвалась о ролике одна из зрительниц.

“Вы хоть понимаете как они заморочились, чтобы снять это?”, - задалась вопросом другая.

А один из немногочисленных мужчин в комментариях отметил, что после такого оригинального поздравления переплюнуть белорусских спасателей в грядущий праздник и удивить чем-то девушку, которая видела этот ролик, будет непросто.