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Опубликовано: 03.04.2025 15:47 , Обновлено: 03.04.2025

Стандартные таблички «Осторожно, злая собака» кажутся скучными? Белорусский кинолог и TikTok-блогер Денис Буркевич предложил альтернативу для тех, кто готов честно предупредить мир о специфике своего домохозяйства. «По многочисленным просьбам», как уверяет автор, он наладил производство и продажу «оригинальных» табличек на заборы и двери. Стоимость каждой — 20 рублей.

Ассортимент, показанный в ролике, удивил зрителей.

Комплексное предупреждение: «Собака злая, кот дебил, а хозяйка — ну полный отморозок» .

. Для тех, у кого главная угроза — не питомцы: «Осторожно! Злая хозяйка» с уточнениями вроде «Собаки нормальные», «Коты нормальные» или универсальное «Животные нормальные».

с уточнениями вроде «Собаки нормальные», «Коты нормальные» или универсальное «Животные нормальные». Лаконичный вариант для одиночек с характером: «Осторожно! Просто злая хозяйка. Никакой собаки нету» .

Кинолог пообещал доставку в течение 5-7 дней и вариативность контента: готов добавить на табличку к злой хозяйке «и хомяков, и попугаев».

Кроме того, автор является представителем центра спасения бездомных животных и обещает, что все вырученные средства пойдут на помощь животным.

«Просто приходите, гуляйте с ними» — Поговорили с кинологом Буркевичем о центре для «трудных» животных под Молодечно, хейтерах и помощи белорусов

Стоит отметить, что сама идея табличек с подобным юмором не нова. Похожие по стилю и содержанию предупреждения можно найти и на популярных белорусских маркетплейсах, и заказать в различных полиграфических центрах.

Причём цена на аналогичную продукцию в других местах может быть и в разы ниже заявленных 20 рублей, правда, разумеется, без обещаний направить деньги на помощь животным.

Скриншот: wildberries.by

Между тем, креатив блогера, похоже, нашёл отклик. В комментариях под видео пользователи не только оценили юмор, но и потребовали расширения ассортимента: