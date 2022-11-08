Хотите узнать, что такое котохлеб и Чебугена? Нейросеть Midjourney научилась "скрещивать" два изображения
Нейросеть Midjourney научили делать одну картинку из двух. Причем на выходе должен получиться не коллаж, а новая картинка. Если вам не хватает "жести" по жизни, то можете посмотреть, что такое котохлеб или Чебугена (смесь Чебурашки и крокодила Гены). Впрочем есть и реально смешные результаты искусства ИИ.
На самом деле, искусственный интеллект в Midjourney был обновлен не для того, чтобы генерировать ужасы. ИИ-генератор картинок стал доступен в новой версии V4, которая обрабатывает больше информации, лучше распознает мелкие детали и обрабатывает более сложные подсказки.
V4 также может обработать сцены с несколькими объектами и персонажами. Вот пример такого искусства нейросети:
https://twitter.com/Merzmensch/status/1588924567212683266
А вот и обещанные котохлеб и не только:
[galereya]
Ранее Телеграф сообщил, что как это водится на протяжении всей войны в Украине, спутниковые снимки разрушенного Крымского моста оперативно опубликовала компания Maxar 9 октября. Но ещё интереснее выглядят картины искусственного интеллекта, который смоделировал (пофантазировал), что там произошло.
Искусственный интеллект написал картины о взрыве Крымского моста