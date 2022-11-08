Хотите узнать, что такое котохлеб и Чебугена? Нейросеть Midjourney научилась "скрещивать" два изображения

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Опубликовано: 08.11.2022 20:23 , Обновлено: 08.11.2022

Нейросеть Midjourney научили делать одну картинку из двух. Причем на выходе должен получиться не коллаж, а новая картинка. Если вам не хватает "жести" по жизни, то можете посмотреть, что такое котохлеб или Чебугена (смесь Чебурашки и крокодила Гены). Впрочем есть и реально смешные результаты искусства ИИ.

На самом деле, искусственный интеллект в Midjourney был обновлен не для того, чтобы генерировать ужасы. ИИ-генератор картинок стал доступен в новой версии V4, которая обрабатывает больше информации, лучше распознает мелкие детали и обрабатывает более сложные подсказки.

V4 также может обработать сцены с несколькими объектами и персонажами. Вот пример такого искусства нейросети:

https://twitter.com/Merzmensch/status/1588924567212683266

А вот и обещанные котохлеб и не только:

[galereya]

Ранее Телеграф сообщил, что как это водится на протяжении всей войны в Украине, спутниковые снимки разрушенного Крымского моста оперативно опубликовала компания Maxar 9 октября. Но ещё интереснее выглядят картины искусственного интеллекта, который смоделировал (пофантазировал), что там произошло.

Искусственный интеллект написал картины о взрыве Крымского моста