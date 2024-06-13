"Где Ева?" - На столичной АЗС заметили ещё одного диснеевского персонажа

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Опубликовано: 13.06.2024 15:06 , Обновлено: 13.06.2024

На автозаправочной станции в Минске заметили скульптуру персонажа из популярного мультфильма "ВАЛЛ-И". Пользователи TikTok, где и показали видео с новой скульптурой, оценили задумку и реализацию арт-объекта.

Новая скульптура белорусского скульптора Владимир Каноника появилась на АЗС по улице Серова, 2, в Минске. На этот раз героем арт-объекта стал популярный персонаж диснеевского мультфильма робот-мусорщик Валл-и.

Напомним, что подобные скульптуры появлялись на заправках и ранее. Так, например, недавно на одной из автозаправок “Белоруснефти” по дороге из Фаниполя в Слуцк появилась скульптура одного из персонажей мультфильма “тачки” - грузовичка-эвакуатора “Мэтра”.

Пользователи соцсети неизменно восхищаются мастерством белорусского скульптора, который уже несколько лет создаёт нетривиальные и красивые скульптуры из металла, которые уже можно увидеть во многих уголках Беларуси.

Комментаторы похвалили скульптора за мастерство, а кто-то заметил что в пару к ВАЛЛ-И не хватает ещё одного персонажа одноимённого мультфильма - робота-разведчика Евы.