Повара советуют добавить в драники эту пряность. Она придаст блюдо неповторимый вкус

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Опубликовано: 25.03.2024 15:07 , Обновлено: 25.03.2024

Драники — популярные не только в Беларуси, но также и в других странах. И хотя в кухнях много общего, некоторые скрывают свои секреты, которые делают блюдо неповторимым, хрустящим и ароматным. Добавьте к привычным драникам одну пряность - и насладитесь необычными нотками.

Ингредиенты

Приготовить такие модернизированные драники очень просто. Вам понадобится всего несколько основных ингредиентов:

1 кг картофеля;

125 мл молока;

2 яйца;

200 г бекона;

150 г картофельной муки;

1-2 ст. л. майорана;

1 луковица чеснока;

соль и перец.

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Майоран - это травянистое растение семейства губоцветных. Его листья используются в кулинарии как пряность, он обладает нежным ароматом и сладковатым вкусом. Майоран добавляют в различные блюда, такие как супы, мясные и рыбные блюда, соусы, салаты и маринады.

Если добавить майоран к драникам, то получится более ароматное и вкусное блюдо. Пряность добавит травяной и легкий цитрусовый вкус.

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Майоран

Помните, что вы можете экспериментировать с ингредиентами. Например, добавить в оладьи другие овощи (лук, перец) или грибы).

Способ приготовления

Очистите картофель и натрите его на мелкой терке. Бекон нарежьте кубиками. Смешайте в миске картофель, яйца, картофельную муку, бекон, майоран, соль и перец. Добавьте молоко и раздавленный или измельченный чеснок. Тщательно перемешайте. Разогрейте масло на сковороде. Выложите драники ложкой и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Советы

Чтобы драники получились еще более хрустящими, можно добавить в тесто столовую ложку пшеничной муки.

Оладьи можно жарить на смальце, рапсовом или оливковом масле.

Подавать драники можно с различными соусами, например, со сливочным, грибным или чесночным.

Ранее Телеграф писал, что самая нелюбимая процедура при готовке драников у большинства белорусов — это натирание картошки. Но можно обойтись и без нее. А ещё без жарки на сковороде. В найденном нами рецепте вам понадобится один секретный ингредиент, чтобы приготовить вкусные хрустящие драники в духовке.

Как сделать драники без тёрки? Нашли самый необычный рецепт