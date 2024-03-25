Повара советуют добавить в драники эту пряность. Она придаст блюдо неповторимый вкус
Драники — популярные не только в Беларуси, но также и в других странах. И хотя в кухнях много общего, некоторые скрывают свои секреты, которые делают блюдо неповторимым, хрустящим и ароматным. Добавьте к привычным драникам одну пряность - и насладитесь необычными нотками.
Ингредиенты
Приготовить такие модернизированные драники очень просто. Вам понадобится всего несколько основных ингредиентов:
- 1 кг картофеля;
- 125 мл молока;
- 2 яйца;
- 200 г бекона;
- 150 г картофельной муки;
- 1-2 ст. л. майорана;
- 1 луковица чеснока;
- соль и перец.
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Майоран - это травянистое растение семейства губоцветных. Его листья используются в кулинарии как пряность, он обладает нежным ароматом и сладковатым вкусом. Майоран добавляют в различные блюда, такие как супы, мясные и рыбные блюда, соусы, салаты и маринады.
Если добавить майоран к драникам, то получится более ароматное и вкусное блюдо. Пряность добавит травяной и легкий цитрусовый вкус.
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Помните, что вы можете экспериментировать с ингредиентами. Например, добавить в оладьи другие овощи (лук, перец) или грибы).
Способ приготовления
- Очистите картофель и натрите его на мелкой терке.
- Бекон нарежьте кубиками.
- Смешайте в миске картофель, яйца, картофельную муку, бекон, майоран, соль и перец.
- Добавьте молоко и раздавленный или измельченный чеснок. Тщательно перемешайте.
- Разогрейте масло на сковороде.
- Выложите драники ложкой и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
Советы
Чтобы драники получились еще более хрустящими, можно добавить в тесто столовую ложку пшеничной муки.
Оладьи можно жарить на смальце, рапсовом или оливковом масле.
Подавать драники можно с различными соусами, например, со сливочным, грибным или чесночным.
Ранее Телеграф писал, что самая нелюбимая процедура при готовке драников у большинства белорусов — это натирание картошки. Но можно обойтись и без нее. А ещё без жарки на сковороде. В найденном нами рецепте вам понадобится один секретный ингредиент, чтобы приготовить вкусные хрустящие драники в духовке.