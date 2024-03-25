Telegraf.news
ru

Повара советуют добавить в драники эту пряность. Она придаст блюдо неповторимый вкус

Повара советуют добавить в драники эту пряность. Она придаст блюдо неповторимый вкус
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

Драники — популярные не только в Беларуси, но также и в других странах. И хотя в кухнях много общего, некоторые скрывают свои секреты, которые делают блюдо неповторимым, хрустящим и ароматным. Добавьте к привычным драникам одну пряность - и насладитесь необычными нотками.

Ингредиенты

Приготовить такие модернизированные драники очень просто. Вам понадобится всего несколько основных ингредиентов:

  • 1 кг картофеля;
  • 125 мл молока;
  • 2 яйца;
  • 200 г бекона;
  • 150 г картофельной муки;
  • 1-2 ст. л. майорана;
  • 1 луковица чеснока;
  • соль и перец.

[info_b]

Майоран - это травянистое растение семейства губоцветных. Его листья используются в кулинарии как пряность, он обладает нежным ароматом и сладковатым вкусом. Майоран добавляют в различные блюда, такие как супы, мясные и рыбные блюда, соусы, салаты и маринады.

Если добавить майоран к драникам, то получится более ароматное и вкусное блюдо. Пряность добавит травяной и легкий цитрусовый вкус.

[/info_b]

Майоран
Майоран

Помните, что вы можете экспериментировать с ингредиентами. Например, добавить в оладьи другие овощи (лук, перец) или грибы).

Способ приготовления

  1. Очистите картофель и натрите его на мелкой терке.
  2. Бекон нарежьте кубиками.
  3. Смешайте в миске картофель, яйца, картофельную муку, бекон, майоран, соль и перец.
  4. Добавьте молоко и раздавленный или измельченный чеснок. Тщательно перемешайте.
  5. Разогрейте масло на сковороде.
  6. Выложите драники ложкой и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Советы

Чтобы драники получились еще более хрустящими, можно добавить в тесто столовую ложку пшеничной муки.

Оладьи можно жарить на смальце, рапсовом или оливковом масле.

Подавать драники можно с различными соусами, например, со сливочным, грибным или чесночным.

Ранее Телеграф писал, что самая нелюбимая процедура при готовке драников у большинства белорусов — это натирание картошки. Но можно обойтись и без нее. А ещё без жарки на сковороде. В найденном нами рецепте вам понадобится один секретный ингредиент, чтобы приготовить вкусные хрустящие драники в духовке.

Как сделать драники без тёрки? Нашли самый необычный рецепт

Темы: