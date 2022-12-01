Байден пожаловался, что его жена больше интересуется индейцами, чем им

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Опубликовано: 01.12.2022 09:57 , Обновлено: 01.12.2022

Президент США Джо Байден заявил, что его супруга Джилл больше интересуется представителями коренных народов США, чем своим мужем.

По его словам, она провела много времени в резервациях.

«Я волновался, что в какой-то из этих дней она не вернется домой. Вы думаете, я шучу. Я слышал больше о Навахо, чем о себе», — заявил он на встрече с представителями коренных народов.

[info_b]Навахо, навахи (самоназвание — дене, дине, на языке навахо — diné (произношение (инф.)), самоназвание территории проживания навахо — Динета) — индейский народ, проживающий главным образом на территории США. Язык навахо относится к атабаскским языкам. Навахо — один из самых многочисленных индейских народов Северной Америки — около 311 тыс. чел. (2015).[/info_b]

https://twitter.com/nws_ru/status/1598044590791135237

Ранее Телеграф писал, что президент США Джо Байден 28 сентября во время пресс-конференции вдруг начал звать и искать среди собравшихся в зале покойную конгрессвумен Джеки Валорски. Она еще в августе погибла в автокатастрофе.

В Белом доме объяснили, почему Байден звал на пресс-конференции мертвую конгрессвумен

А еще Байден неправильно назвал имя главы правительства Великобритании Риши Сунака во время поздравления с его назначением на новую должность.

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