Байден пожаловался, что его жена больше интересуется индейцами, чем им
Президент США Джо Байден заявил, что его супруга Джилл больше интересуется представителями коренных народов США, чем своим мужем.
По его словам, она провела много времени в резервациях.
«Я волновался, что в какой-то из этих дней она не вернется домой. Вы думаете, я шучу. Я слышал больше о Навахо, чем о себе», — заявил он на встрече с представителями коренных народов.
[info_b]Навахо, навахи (самоназвание — дене, дине, на языке навахо — diné (произношение (инф.)), самоназвание территории проживания навахо — Динета) — индейский народ, проживающий главным образом на территории США. Язык навахо относится к атабаскским языкам. Навахо — один из самых многочисленных индейских народов Северной Америки — около 311 тыс. чел. (2015).[/info_b]
https://twitter.com/nws_ru/status/1598044590791135237
Ранее Телеграф писал, что президент США Джо Байден 28 сентября во время пресс-конференции вдруг начал звать и искать среди собравшихся в зале покойную конгрессвумен Джеки Валорски. Она еще в августе погибла в автокатастрофе.
В Белом доме объяснили, почему Байден звал на пресс-конференции мертвую конгрессвумен
А еще Байден неправильно назвал имя главы правительства Великобритании Риши Сунака во время поздравления с его назначением на новую должность.