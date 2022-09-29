В Белом доме объяснили, почему Байден звал на пресс-конференции мертвую конгрессвумен
Президент США Джо Байден 28 сентября во время пресс-конференции вдруг начал звать и искать среди собравшихся в зале покойную конгрессвумен Джеки Валорски. Она ещё в августе погибла в автокатастрофе.
“Джеки, ты здесь? Где Джеки?”, – спросил Джо Байден вглядываясь в зал.
Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила что произошло с Байденом. По ее словам, престарелый президент США постоянно думает о погибшей республиканке.
Ранее Телеграф сообщил, что американский лидер упал, пытаясь сойти с велосипеда в субботу во время поездки в парке штата Кейп Хенлопен. Об этом сообщает The Associated Press. А видео разошлось по всему миру. Почему?