В Белом доме объяснили, почему Байден звал на пресс-конференции мертвую конгрессвумен

Опубликовано: 29.09.2022 07:28 , Обновлено: 03.10.2022

Президент США Джо Байден 28 сентября во время пресс-конференции вдруг начал звать и искать среди собравшихся в зале покойную конгрессвумен Джеки Валорски. Она ещё в августе погибла в автокатастрофе.

“Джеки, ты здесь? Где Джеки?”, – спросил Джо Байден вглядываясь в зал.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила что произошло с Байденом. По ее словам, престарелый президент США постоянно думает о погибшей республиканке.

Ранее Телеграф сообщил, что американский лидер упал, пытаясь сойти с велосипеда в субботу во время поездки в парке штата Кейп Хенлопен. Об этом сообщает The Associated Press. А видео разошлось по всему миру. Почему?

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