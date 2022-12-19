Илон Маск пообещал уйти с поста главы Twitter, если так захотят пользователи
Американский миллиардер, глава Space X, Tesla, 19 декабря опубликовал на странице своей соцсети опрос, должен ли он уйти с поста главы Twitter.
Он пообещал, что если большинство проголосует «за», то он так и сделает.
На момент написания новости, в опросе приняли участие 12 540 333 пользователей Twitter. Из них 56,4 % ответили, что Маск должен покинуть свой пост, а 43,6 %, что нет.
На 9 утра до закрытия опроса остается 5 часов.
Позже бизнесмен написал: «Бойтесь своих желаний, они могут исполниться».
Очевидно, что не всем нравится политика Маска в отношении соцсети. После того, как он стал главой, то уволил примерно половину сотрудников компании, а оставшимся предложил работать сверхурочно, чтобы «хардкорно» строить новый Twitter.
А недавно он заблокировал аккаунты журналистов ведущих американских СМИ, которые писали писали о новой политике Маска.
Кстати, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об ограничениях для Украины, которые, вероятно, ввел Twitter после того, как американский миллиардер Илон Маск стал владельцем соцсети.