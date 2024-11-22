"Их будет только больше" - Польские города атаковали полчища "металлических" клопов. Угрожает ли Беларуси?

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Опубликовано: 22.11.2024 15:10 , Обновлено: 22.11.2024

Жители польских городов этой осенью столкнулись с нашествием средиземноморских насекомых, которые расплодились в огромном количестве и тучами облепили деревья в городских парках и садах поляков. Узнали, чем опасен инвазивный паразит и грозит ли он белорусским паркам, садам и лесам.

Речь идёт о так называемых липовых клопах (научное название вида - Oxycarenus lavaterae). Его ареал обитания исторически был ограничен в Средиземноморским бассейном, включая Северную Африку. Однако с потеплением климата, приблизительно с 1970-х годов, этот вид начали всё чаще встречать и в более северных регионах - в странах Бенилюкса, Центральной и Восточной Европе. Там его причисляют к инвазивным вредителям.

[info_b]Взрослые особи Oxycarenus lavaterae могут достигать 4,5–5,4 мм в длину. Взрослые клопы в основном красного, белого и черного цвета. Голова, щиток и усики черные. Верхняя часть брюшка кирпично-красная, а коннексивум черноватый. Передние крылья бесцветные и прозрачные, достигают верха брюшка или немного длиннее.[/info_b]

Взрослая особь Oxycarenus lavaterae

В Польше липовые клопы начали массово появляться около десяти лет назад и сейчас этого паразита можно встретить на деревьях практически по всей стране. В этом году насекомые размножились до таких количеств, что начали вызывать опасения у жителей некоторых городов.

Так, администрации зоопарка города Плоцк даже пришлось сделать официальное заявление, после того, как обеспокоенные горожане начали массово обращаться к ним из-за полчищ “металлических” насекомых (такая аналогия у обывателей, вероятно, возникает из-за “металлического” блеска прозрачных крылышек клопов). Зоопарк поделился фотографиями облепленных клопами деревьев, которые сполна объясняют причину обеспокоенности граждан.









Не менее пугающую картину продемонстрировали активисты польской экологической службы Ussuri Ochrona Przyrody, которая специализируется на установке деревянных домиков для птиц. Полчища мелких вредителей облепили не только стволы деревьев, но и установленные на них скворечники. Так колонии клопов готовятся к зимовке.

























Специалисты объяснили массовое размножение насекомых в Польше тёплыми зимами. Дело в том, что погибают липовые клопы лишь тогда, когда температура опускается ниже -15 градусов по Цельсию. В последние годы такие морозы - большая редкость для большинства регионов Польши.

Между тем, вред насекомые несут достаточно существенный. Насекомые, как следует из названия вида, питаются преимущественно липами (но и другими растениями не брезгуют), что приводит к деформации листьев, некрозу и гнили древесины. Он также может представлять опасность не только для парков и городского озеленения, но и для виноградников.

Поскольку вид для наших широт является инвазивным, естественных врагов (то есть тех, кто может естественным образом сократить популяцию насекомых) у него не много, следовательно, бороться с ним садоводам и городским властям придётся главным образом химикатами.

При этом, как отметил польский профессор Станислав Игнатович из отдела защиты растений Института садоводства SGGWв интервью изданию Radiozet, проблема распространения липового клопа вскоре станет актуальной для всей Европы.

“Их становится все больше и будет только больше”, - заявил специалист.

Он пояснил, что из-за мягких зим насекомые продолжают размножаться даже зимой, что приводит к накоплению поколений. Обойтись без использования биоцидов, по его словам, в этом случае просто невозможно.

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