«У меня чуть не случился сердечный приступ» - В Польше сад за одну ночь полностью покрылся паутиной

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Опубликовано: 03.11.2024 17:09 , Обновлено: 03.11.2024

Житель польского города Познань на днях поделился в интернете кадрами своего сада, которые могут повергнуть в шок любого арахнофоба. Буквально за одну ночь газон в его саду превратился в локацию для фильма ужасов - вся трава оказалась полностью покрыта паутиной.

На фото, опубликованных польским порталом o2.pl, видно, что лужайка накрыта чем-то напоминающим тонкую белую занавеску. При ближайшем рассмотрении можно увидеть, что почти весь газон покрыт густой паутиной.

Сам мужчина рассказал, накануне он заметил тонкие нити на цветах на своих клумбах, что навело его на мысль, что это может быть паутина, сплетённая паутинными клещами - представителями паукообразных, которые нередко поражают растения. Однако буквально за ночь паутиной оказалась покрыта вся лужайка, из чего мужчина сделал вывод, что паутинным клещам создать такой пугающий антураж за такой короткий промежуток времени не удалось бы.

“У меня чуть не случился инфаркт”, - признался хозяин сада, отметив, что ужас ситуации усугубило то, что инцидент совпал по времени с самым мрачным и таинственным праздником - Хэллоуином.

Дать однозначное объяснение данному явлению не взялись даже польские эксперты. По версии некоторых из них, паутина в таком большом количестве и за такое короткое время могла появиться в результате массовой миграции местных видов пауков. Однако точной этой версии доподлинно подтвердить не получилось.

Впрочем, подобные случаи известны в истории других стран. Так, в Ионийском море расположен греческий остров Айтолико, побережье которого периодически аналогичным образом укутывают белыми “покрывалами” пауки рода Tetragnatha. Благодаря тёплому южному солнцу и воде и мягкому климату они могут расплодиться настолько, что едва ли не вся береговая линия - кустарники, деревья, ограды местных фермеров - оказываются под белым “тюлем” паутины.

Благо, пауки этого рода абсолютно безвредны для людей, поэтому ничем кроме жутковатых пейзажей не угрожают, а как только климатические условия ухудшаются, пауки благополучно исчезают.





























https://youtu.be/lXkdnu9yqrc