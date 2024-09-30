Хотите почувствовать себя гением? Не все могут найти 7 отличий между картинками

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Опубликовано: 30.09.2024 07:00 , Обновлено: 29.09.2024

Умение замечать детали — настоящее искусство. Задания на нахождение отличий между картинками не только развлекают, но и тренируют наше внимание, логику и креативность. Однако не все способны справиться с этой задачей. Головоломка ниже позволит не только почувствовать себя гением, но и развить свои аналитические способности. Готовы проверить свои навыки?

Живописные головоломки художника Гергели Дудаса, более известного под псевдонимом Дудольф, хорошо известны благодаря интернету. В своих профилях в социальных сетях карикатурист делится новыми идеями, как скрасить время своих зрителей.

Невозможно не оценить самобытного художника, который прославился своими очаровательными, но сложными и интеллектуально непростыми работами. Надо сказать, что скучать с ними не приходится.

Иногда в них нужно найти несочетаемый элемент, а иногда - указать на различия между двумя, казалось бы, одинаковыми картинами. Несомненно, работы Гергеля Дудаса заставляют обращать внимание на детали и максимально концентрироваться на поставленной задаче. Это, в свою очередь, полезно для мозга, так как является отличной тренировкой для его возможностей.

Найдите семь отличий на картинках

В одной из головоломок, уже завоевавшей популярность у поклонников творчества Дудольфа, есть две, на первый взгляд одинаковые, сцены пикника. На них вы можете увидеть различных животных, отдыхающих на свежем воздухе. Они едят мороженое, пинают мячи и наслаждаются прекрасной летней погодой. Рисунки, казалось бы, одинаковые, но отличаются друг от друга целыми семью хитро спрятанными деталями. Сможете ли вы указать, где они находятся?

Ответ

Вы уже знаете, чем отличаются рисунки?

Согласитесь, головоломка Дудольфа требует исключительной концентрации и острого глаза. Не так-то просто найти все отличия, так что если вам удастся сделать это с первого раза, у вас есть повод порадоваться. Если вы все же что-то упустили, загляните в список, который раскрывает загадку.

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На изображении справа дефис в слове Ice-Cream (в переводе с английского - мороженое) исчез. Это слово можно увидеть на стенде с бело-розовым навесом.

У кролика в левом нижнем углу на один шарик мороженого меньше, чем у кролика на картинке рядом с ним.

Кролик вверху, рядом с киоском с мороженым, на картинках обращен в противоположную сторону.

В слове differences («различия») на картинке справа не хватает буквы «f».

У медвежонка в правом верхнем углу картинки на один шарик мороженого меньше.

Узор полос на навесе киоска с мороженым меняется: вместо красной полосы появляется белая.

У кролика, стоящего у синего одеяла на картинке слева, в лапах ничего нет, а справа он держит мороженое.

Вот и все сюрпризы, которые автор спрятал в картинках.

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Некоторые пользователи в комментариях под головоломкой художника в Facebook назвали задание “одним из самых сложных”.

А кто-то поделился неожиданным лайфхаком: “О боже! Не ожидал, что это сработает, но достаточно уверенно скрестить глаза, чтобы наложить две картинки и получить их быстрее… ?”

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