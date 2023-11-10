«Хороший знак» - В центре Минска средь бела дня сняли на видео ушастую сову

🎥 Видео

Опубликовано: 10.11.2023 22:04 , Обновлено: 10.11.2023

В пятницу, 10 ноября, необычную птицу заметили на 3 этаже здания факультета журналистики БГУ. Вместо привычных городских пернатых - воробьёв, синичек и вездесущих голубей - в окна заглядывала... ушастая сова! Этот вид для Беларуси хоть и не редкий, но встретить её в самом центре оживленного города да ещё средь бела дня - большая удача.

Именно так и расценили эту необычную встречу комментаторы под видео, которое выложили в телеграм-канале “Журфак БГУ”. Несмотря на то, что по многим народным поверьям увидеть сову у своего окна - дурная примера, которая сулит лишь тревожные вести и события, студенты и преподаватели журфака решили иначе.

“Хороший знак нам”, - написала одна из комментаторов.

Тем временем выложенный в интернет видеоролик прокомментировала агентству “Минск-Новости” заведующая лабораторией орнитологии Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам Ирина Самусенко. Она пояснила, что ушастая сова - одна из самых распространенных в Беларуси сов, которая нередко селится в границах населенных пунктов, например, в парках, Ботаническом саду. Однако, птица эта очень скрытная и ведет сумеречный образ жизни, поэтому встретить её днём непросто.

“Появление днем на открытом месте в центре города для ушастой совы нетипично. Днем совы в основном отсиживаются в полудреме в кронах деревьев – чаще всего хвойных. У ушастой совы даже маскировочная окраска под ствол сосны или ели. Скорее всего эту птицу вспугнули из ее убежища на дереве врановые”, - предположила специалист.

Она также рекомендовала в подобных ситуациях людям “не проявлять назойливость” и “не пытаться “спасти” таких потревоженных птиц”. Это, по словам Самусенко, лишь станет для птицы дополнительным стрессом. Лучше в таком случае дать птице возможность успокоиться и самостоятельно найти новое укрытие.

Ранее Телеграф рассказывал, как 21 октября в Могилеве по улицам и мостам пробежался целый табун лошадей. Очевидцы сняли животных на видео и рассказали, что насчитали 22 взрослых и еще двух жеребят.

«Это капец!» — В Могилеве на улицах заметили табун из 22 лошадей