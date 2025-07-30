Халва со вкусом шкварок и лука и не только. Белорусские кондитеры раскрыли состав новогодних подарков на 2026 год

Опубликовано: 30.07.2025 15:29 , Обновлено: 30.07.2025

Белорусский государственный концерн пищевой промышленности раскрыл состав некоторых новогодних наборов белорусских кондитерских фабрик, которые те планируют подготовить к Новому году-2026. Посмотрели, какими неожиданными вкусовыми сочетаниями хотят удивить белорусские кондитеры покупателей.

Оказалось, белорусские производители конфет и прочих сладостей решили поразить не только необычным дизайном подарочных наборов, но и новыми вкусами. Вот самые необычные новинки:

подсолнечная халва со вкусом шкварок и карамелизированного лука от “Красного пищевика”,

лимитированный “зимний зефир” со вкусом “Бела-Кола” его же производства,

конфеты желейные “Ежемалина” от “Слодыча”.

Впрочем, далеко не все кондитерские фабрики решили так рано раскрывать все карты по наполнению своих подарочных наборов. Некоторые ограничились обещанием “обязательно включить новые виды кондитерских изделий”, не углубляясь в детали.

А вот о формате подарочных наборов, которые готовят белорусские кондитеры, уже сейчас можно сказать, что он будет отличаться большим разнообразием. Пообещали производители и традиционные картонные коробки, и бархатные и текстильные мешочки, и шкатулки, и мягкие игрушки с символом года, и декоративные фигуры в виде Деда Мороза и Снегурочки, и объёмные 3D фигуры, и упаковки с дополненной реальностью и “живыми” сказками, и прозрачные наборы в виде ёлочного шара, и адвент-календари.

Некоторые производители также пообещали включить в подарки дополнительные вложения - пазлы, книжки с развивающими играми, подвески на елку, подставки для телефонов, брелки и календарики.

Ранее Telegraf.news рассказал, что процесс комплектации подарков начинается за примерно за 3,5 месяца до новогодних праздников. На этот период предприятия набирают дополнительный персонал в фасовочные цеха («Коммунарка» – 130 человек, «Спартак» – 102 человека).

Одна из белорусских кондитерских фабрик показала новогодние подарки на 2026 год