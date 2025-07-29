Одна из белорусских кондитерских фабрик показала новогодние подарки на 2026 год

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Опубликовано: 29.07.2025 15:22 , Обновлено: 29.07.2025

Гомельская кондитерская фабрика "Спартак" уже сейчас, 29 июля, показала, какие новогодние подарки с конфетами и другими сладостями планирует продавать в преддверие Нового 2026 года.

Презентацию коллекции новогодних подарков на 2026 год провели в Доме профсоюзов Гомельского областного объединения профсоюзов.

“Презентация прошла в деловой и профессиональной атмосфере: представители предприятий смогли детально рассмотреть каждый подарок и выбрать лучшие варианты для своих сотрудников”, — отметили в официальном телеграм-канале фабрики.

























В свою очередь у конкурентов гомельчан, минской фабрики “Коммунарка” в разделе “Новогодние подарки 2026” выложены следующие коллекции:





















К слову, по информации Белгоспищепрома, в этом году в Беларуси запланировали выпустить “около 2760 тыс. штук новогодних подарков”.

“Подготовка к реализации новогодней программы на предприятиях начинается еще в феврале: идет проработка ассортимента будущих подарочных наборов, работа с дизайнерами и поставщиками упаковки, чтобы уже к лету полностью сформировать новогоднюю программу”, — отметили там.

Кроме того, специалисты отметили, что процесс комплектации подарков начинается за примерно за 3,5 месяца до новогодних праздников. На этот период предприятия набирают дополнительный персонал в фасовочные цеха («Коммунарка» – 130 человек, «Спартак» – 102 человека).

По данны Белгоспищепрома, «Коммунарка» планирует произвести “около 1500 тыс. штук, Спартак — 1260 тыс. штук”.

Свои лимитированные коллекции к Новому году пообещали представить также “Красный пищевик”, «Кондитерская фабрика «Слодыч» и «Красный Мозырянин».