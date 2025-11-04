Халва со шкварками и луком появилась в продаже в Беларуси. Что по цене и как на вкус?

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Опубликовано: 04.11.2025 15:11 , Обновлено: 04.11.2025

Халву со вкусом шкварок и жаренного лука заметили в продаже в одном из магазинов Беларуси. Узнали, где искать новинку, сколько придётся за неё выложить и как такое противоречивое сочетание на вкус.

Новинку, обещанную бобруйской кондитерской фабрикой “Красный пищевик” ближе к Новому году, заметили на днях могилёвские блогеры. Оказалось, что халву с необычным вкусом, фасованную по стандартным порционным брусочкам массой 60 г, уже сейчас можно найти в фирменных магазинах.

Стоимость новинки весьма демократичная - 1,07 рубля.

По словам автора видео, которая не преминула продегустировать новинку, вкус соответствует заявленному.

“Реально вкус шкварок. Как будто халву макнули в сковордку, на которой жарили солёное сало и вот этот вкус получился”, - описала свои вкусовые впечатления автор.

Судя по комментариям под роликом, найти новинку можно и в других городах - в фирменных магазинах производителя.

Ранее Telegraf.news рассказал, что другая белорусская кондитерская фабрика - “Коммунарка” - в коллаборации с производителем косметики “Модум” выпустила необычную новинку - зубную пасту со вкусом конфет “Столичные”. Узнали, действительно ли у неё шоколадный вкус и что думают о таком противоречивом сочетании профессиональные стоматологи.

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