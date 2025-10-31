В Беларуси выпустили зубную пасту со вкусом «Столичных» конфет. Стоматолог разобрала состав

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Опубликовано: 31.10.2025 15:40 , Обновлено: 31.10.2025

Белорусский производитель косметики "Модум" в коллаборации с минской фабрикой "Коммунарка" выпустили необычную новинку - зубную пасту со вкусом конфет "Столичные". Узнали, действительно ли у неё шоколадный вкус и что думают о таком противоречивом сочетании профессиональные стоматологи.

Шоколад присутствует?

Новинку представили на специализированной международной выставке в Минске, где в эти дни проходит XI Белорусский стоматологический конгресс. Тюбик пасты и её упаковка выполнена в стиле “Столичных” конфет - ярко жёлтого цвета, с надписями, выполненными золотистым цветом таким же шрифтом, и со стилизованным изображением Дворца спорта в Минске.

Как ожидается, по завершении выставки новинку начнут поставлять и в торговые точки, так что совсем скоро её можно искать на полках фирменных магазинов.

Белорусский блогер Павел Крамарь, известный под ником Мерзкий Кокобай, попробовал шокопасту в числе первых и поделился своими впечатлениями с подписчиками в соцсетях. По словам блогера, у пасты “очень правдоподобный запах” “Столичных” конфет, а во время использования к этому вкусу прибавляется лёгкий привкус мяты. Пенится паста при этом очень хорошо. В результате блогер поставил этому продукту высший балл по своей собственной шкале оценки.

А что со свойствами самой пасты?

Свой разбор новинки у себя в блоге сделала и детский стоматолог Анна Савельева из Минска. В отличие от блогера специалист не стала давать оценку вкусовым качествам пасты, а разобрала её состав со своей профессиональной точки зрения.

По словам стоматолога, он оказался “базовым”, как у большинства зубных паст. Из необычных добавок специалист заметила лишь порошок семян какао, который, судя по всему, и придаёт пасте шоколадный аромат.

Среди активных ингредиентов в составе указан теобромин и пирофосфат натрия. Первый, по словам стоматолога, на практике никак не влияет на здоровье зубов и не может считаться аналогом фторида (а именно этот компонент в составе зубных паст отвечает за укрепление и реминерализацию зубной эмали и защиту от кариеса).

А вот второй - пирофосфат натрия - действительно, помогает снизить образование зубного налета и камня. По словам стоматолога, после него зубы долго остаются гладкими.

Обнаружила специалист в составе и один нежелательный консервант. Стоматолог его не назвала, но, судя по всему, речь идёт о бензоате натрия.

[inf]Бензоат натрия — консервант, который разрешён к использованию в косметических средствах, поскольку считается довольно безопасным в малых количествах. Он защищает от бактерий и плесени, продлевает срок годности продуктов. Однако в зубных пастах и ополаскивателях, бензоат натрия считается нежелательным, поскольку при проглатывании может вступать в контакт с витамином C. В результате в организме может образовываться бензол, который является уже опасным канцерогеном. Так что проглатывать “Столичную” пасту точно не стоит.[/inf]