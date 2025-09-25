"Греются змеи" - Любителей погулять по достопримечательностям Беларуси предупредили

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Опубликовано: 25.09.2025 11:31 , Обновлено: 25.09.2025

Любителей прогуляться по природным достопримечательностям Беларуси, таким как ландшафтный заказник "Ельня" или "Козьянский", предупредили о мерах предосторожности, которые следует соблюдать осенью. Речь о змеях, которые ещё не впали в зимнюю спячку и ещё активно греются на уже не таком палящем сентябрьском солнышке.

Предостережение о змеях любителям попутешествовать по белорусским природным заказникам дал один из пользователей TikTok. Он сам во время прогулки по болотам Ельни случайно натолкнулся на гадюку - единственную ядовитую змею, которая встречается в Беларуси. Учитывая то, что мужчина шёл по болоту босиком, такая прогулка могла закончиться довольно печально.

“Помните, что на таких возвышенностях, где сухо, есть торф, греются змеи”, - предупредил мужчина и дал зрителям полезный совет - использовать палку-посох во время прогулки.

Дело в том, что сами змеи, как правило, первыми не атакуют людей и предпочитают избегать ненужной встречи. Однако, эти животные глухи в привычном человеку понимании - у них отсутствуют наружные уши. Шум (включая человеческую речь) они воспринимают посредством вибрации земли.

Поэтому любителям прогулок по лесу или болотам рекомендуют без стеснения топать, как медведь, а прежде, чем сделать шаг вперёд, простукивать себе путь палкой-посохом. Так вы предупредите змею о своём приближении и убережёте себя от опасности наступить на ничего не подозревающего гада, греющегося на солнышке.

[inf]Кстати, змеи начинают впадать в зимнюю спячку, как правило, в конце сентября - начале октября. В этом деле они, как белорусское ЖКХ, ориентируются на среднюю температуру воздуха - когда она понижается примерно до 10°С, они ретируются в норы, заползают в трещины и переплетения корней деревьев и пустоты под пнями, где и остаются всю зиму. Пробуждаются змеи уже лишь весной, как правило, в апреле или начале мая. [/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что этой весной на набережной Пинска (Брестская область) можно было наблюдать настоящее нашествие змей. С приходом тепла ужи оккупировали высаженные вдоль реки туи, чтобы погреться на весеннем солнышке.

«В Пинске это нормальное явление» – Белоруска показала облепленные змеями деревья на городской набережной