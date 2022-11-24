Гомельская доярка удивила соцсеть зарплатой в 277 рублей. Как отреагировали подписчики?

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Опубликовано: 24.11.2022 15:32 , Обновлено: 24.11.2022

Доярка из деревни Радеево в Буда-Кошелевском районе Гомельской области опубликовала в соцсетях свой расчетный листок. Она утверждает, что получила за 23 рабочих дня в октябре 277 белорусских рублей.

При этом, по словам женщины, она ходит на трехразовую дойку.

Некоторые пользователи в комментариях посочувствовали работнице:

«Полная жесть, как с такими зарплатами жить?», «Да, такие у нас зарплаты, и ничего не поделаешь», «Жесть, у некоторых за одну рабочую смену столько», «Да уж, были времена когда моя бабушка работала дояркой, зарплата была одна из лучших. И пенсию получала больше, чем моя зарплата». и т.д.

Другие не поверили, что доярка действительно столько заработала. Например, писали: «Не верю, фейк!!!», «Бред. Лак на ногтях дороже стоит чем ей ЗП выдали».

А третьи возмутились:

«Ой не надо жаловаться! Доярка подписывала договор и видела свой тарифный оклад изначально», «Увольняйся! Иди бухгалтером», «В такси идите» — заявили они.

Еще один комментатор убежден, что зимой в колхозах «всегда так». Аргументировал он это тем, что «коровы же силос один едят, надоя нету, летом трава, молока больше, доярки от молока зарплату получают, от надоя».

Ранее Телеграф писал, что пользовательница TikTok показала бутылку белорусского молока на полке в магазине, в которой, как ей показалось, был странный осадок. На видео и вправду бутылка выглядит не очень привычно, и создаётся впечатление, что на дне то ли сыворотка или кефир, то ли на самом деле осадок.

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