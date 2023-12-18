Головченко попросил Мишустина вернуть шоколадных зайцев

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Опубликовано: 18.12.2023 10:24 , Обновлено: 18.12.2023

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 16 декабря прибыл с рабочим визитом в Москву для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. И во время визита на кондитерскую фабрику, сидя за столом со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, внес предложение с оттенком ностальгии.

Глава белорусского правительства поделился воспоминанием из своего детства:

«Я хорошо помню советское время. Под Новый год родители мои, моих приятелей, кто работал на важных предприятиях, ездили в Москву. Здесь были союзные министерства, кто-то фонды выбивал на следующий год, кто-то план закрывал, разные вопросы решали. Обратно приезжали с подарочками под елочку. У меня лично один из самых запоминающихся новогодних подарков были шоколадные зайцы. Бабаевской фабрики в цветной фольге. Это был страшный дефицит. И мечтой каждого мальчика и девочки было – получить такого шоколадного зайца. Я сегодня спросил, есть ли они здесь, мне сказали, что сняты с производства».

Головченко попросил Мишустина возродить производство «советских» шоколадных зайцев «как отличной традиции Бабаевской фабрики».

Ранее Телеграф сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении наднационального налогового комитета двух государств. Цель создания была сформулирована так: «Устранить налоговые барьеры во взаимной торговле, обеспечить целостность фискальной базы двух стран и сформировать единое информационное пространство, в рамках которого российские и белорусские налоговые органы могли бы осуществлять системное сотрудничество и взаимно оказывать помощь друг другу».

Россия и Беларусь договорились создать наднациональный налоговый комитет. Чем будет заниматься?