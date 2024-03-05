"Главное, чтобы баня не уплыла" — Белорусы поделились видео, как Припять превратилась в "океан"

🎥 Видео

Опубликовано: 05.03.2024 12:27 , Обновлено: 05.03.2024

Начало весны всегда несёт сюрпризы для жителей Полесья, и этот год не стал исключением. Жители Гомельской и Брестской областей опубликовали в соцсетях видео, как река превращается "в океан". Посмотри и вы на это "чудо природы".

Житель Мозыря поделился видео, на котором он вышел из дома и порадовался тому, что “не уплыли дрова”. Мужчина показал территорию своей дачи, где уровень воды поднялся до критических значений. ”

Главное, чтобы баня не уплыла… О, баня на месте”, — прокомментировал происходящее автор.

Большинство пользователей выразили поддержку и сочувствие, но нашлись и те, кто решил добавить юмора в непростую ситуацию.

“А чё, рис ещё не взошёл?”, — пошутил один из белорусов.

С океаном сравнил полноводную Припять один из жителей Турова, который опубликовал видео из лодки. Более удивительное сравнение нашли подписчики:

“Вода завораживает, и сейчас её можно сравнить с беременной женщиной…”

“И море копать не нужно”, — то ли в шутку, то ли всерьёз поделился ещё один комментатор.

Солнечное видео разлива реки опубликовала другая жительница белорусского Полесья, которая сравнила Припять с “самым красивым морем на свете”.

“Полешукам такой себе подарок, конечно, но вот если приехать в гости, то очень красиво!”, — выразили свои эмоции в комментариях.

Ранее Телеграф писал, что белорусский предприниматель Роман Нефидович, который организует сплавы на байдарках и походы по белорусскому Полесью, показал разлив реки в Лунинецком районе Брестской области. Пользователи соцсети TikTok тут же поспешили окрестить деревню Лахва, улицы которой превратились в реки, “белорусской Венецией” или “Лунинецией”.

«Белорусская Венеция» — Белорус показал, затопленную деревню под Лунинцом