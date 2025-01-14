"Главное, автоматы в ход не пускайте" — ГПК и "Спартак" показали белорусскую "Игру в кальмара"

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Опубликовано: 14.01.2025 13:41 , Обновлено: 14.01.2025

На фоне выхода второго сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Госпогранкомитет и кондитерская фабрика "Спартак" показали свои версии кинокартины, максимально приближенные к белорусским реалиям. Так, в первом случае речь шла о проблемах при выезде за рубеж, а во-втором — про одно из испытаний, связанное с печеньем.

Так, пограничники Беларуси проявили креативность и опубликовали ролик, в котором при помощи кадров из сериала напомнили жителям страны о проблемах, чаще всего встречающихся при выезде за границу. Речь идёт о просроченном паспорте и случаях, когда он является недействительным.

[info_b]Премьера первого сезона «Игры в кальмара» состоялась в 2021 году. По сюжету социальной антиутопии, бедняки участвуют в жестоком реалити-шоу на выживание. Игроки должны успешно пройти опасные задания, основанные на детских играх. Победа принесёт около 36 миллиона долларов, а проигрыш — смерть. Только за первый месяц после премьеры драму посмотрели 142 миллиона подписчиков Netflix. «Игра в кальмара» стала самым успешным оригинальным проектом (впервые на этой строчке оказалось корейское шоу) и самым популярным сериалом в 94 странах мира. Кроме того, киноленту номинировали на 14 премий «Эмми».[/info_b]

“Пересечение границы Беларуси — это реально своего рода “Игра в кальмара” последние лет 5…” — написал под роликом ГПК в TikTok один из активных пользователей соцсети. Другой добавил: “Главное, автоматы в ход не пускайте”.

Тем временем белорусская кондитерская фабрика “Спартак” также не осталась в стороне и опубликовала свою версию детской южнокорейской игры с печеньем “Дальгона”, суть которой — вырезать внутри сладости фигуру, при этом не повредив её. И если в оригинальном сериале были треугольники, зонтики и звёзды, то у “Спартака” — знакомое многим с детства колесо.

“Я думала, только я узоры выламываю. Я ещё люблю вафли разбирать”, — поделилась личным опытом одна из белорусок. Другая добавила: “Наверное, каждый пытался ровно надгрызть узор на печенье…”

Ранее Telegraf.news писал, что МЧС опубликовало в TikTok ролик с “мамонтёнком”, который оказался на льдине посреди реки в городе. Впрочем, комментаторов интересовало не столько напоминание ведомства об опасности выхода на лёд зимой, сколько само видео.

«Где такое в Беларуси?» — МЧС показало видео «мамонтенка» на льду. У белорусов возникли вопросы