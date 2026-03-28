Глава Минкульта рекомендовал белорусам сменить дресс-код

Опубликовано: 28.03.2026 10:54 , Обновлено: 28.03.2026

Министр культуры Беларуси Руслан Чернецкий в эфире телеканала ОНТ заявил, что в белорусских гостеатрах могут ввести дресс-код для зрителей. По его словам, таким образом посетители будут выражать уважение к театральным актерам.

«Люди должны понимать, что поход в театр – сродни празднику. Очень много народа трудится, чтобы создать этот праздник для зрителя – это во-первых. Во-вторых, это, наверное, будет выражением отношения к труду этих людей», — сообщил Руслан Чернецкий.

Впрочем, по словам чиновника, насильно вводить дресс-код — «дело неблагодарное».

«Конечно, насильно вводить дресс-код — дело неблагодарное. Каждый зритель должен понимать, куда он приходит — это совершенно точно», — пояснил он.

Напомним, что ещё в 2024 году Руслан Чернецкий пообещал выпустить фильм, который должен стать «настоящим прорывом». По его словам, «такие намётки уже есть», однако о чём конкретно идёт речь, глава министерства не уточнил. При этом он заверил, что «работы ведутся», а фильм «действительно прогремит».

Вышел ли этот проект на экраны кинотеатров, пока неясно, больше к этой теме министр культуры не возвращался.

«Это будет прорыв» — Новый министр культуры пообещал белорусам фильм, который «прогремит»