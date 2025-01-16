Где на Минщине окунуться в прорубь на Крещение? Собрали все адреса и рекомендации от МЧС

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Опубликовано: 16.01.2025 16:33 , Обновлено: 16.01.2025

В ближайшую субботу, 18 января, православные верующие смогут окунуться в крещенские купели, которые будут организованы по всей стране. По словам пресс-секретаря ОСВОД Екатерины Михалёвой, в этом году их ожидается около сотни. Журналисты Telegraf.news узнали адреса, по которым это можно будет сделать в Минске и районе.

Ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД Илона Мешкова рассказала, что из-за отсутствия ледяного покрова в этом году купели вырезать не будут, но верующие могут это сделать с берега или пирса. Ожидается, что мероприятия начнутся вечером 18 января, в 18:00, и продолжаться до полуночи.

Адреса оборудованных купелей в Минске и Минском районе:

Комсомольское озеро (ул. Прогрессивная, 29а),

водохранилище Дрозды (ул. Веснинка, 2а),

Цнянское водохранилище (ул. Кольцова),

стадион «Динамо» (ул. Кирова, 8, корп. 6),

храм в честь Всех Святых (ул. Всехсвятская, 2),

спасательная станция “Заславль-1” (Минское море, д. Заречье),

спасательная станция “Птичь” (д. Волковичи),

спасательная станция “Криница” (д. Заречье),

спасательная станция “Вяча” (д. Пильница).

Илона Мешкова также акцентировала внимание на том, что в местах проведения крещенских мероприятий будут работать сотрудники ОСВОД, МВД, МЧС и скорой помощи. “В целях безопасности мы призываем граждан окунаться только в специально оборудованных местах”, — подчеркнула специалист.

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Какую обувь надеть?

В МЧС Беларуси рассказали, что лучше всего подходить к проруби в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги от острых камней, а также не дадут вам скользить на льду. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и внимательно.

Как правильно погружаться в воду?

Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.

При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание. Не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.

Что делать после купания?

После купания в МЧС посоветовали растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Для укрепления иммунитета и избежания переохлаждения необходимо выпейте горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей из предварительно подготовленного термоса.

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Что категорически запрещено?

купаться в состоянии алкогольного опьянения;

производить действия, связанные с нырянием и плаванием под водой, подавать крики ложной тревоги;

загрязнять и засорять водные объекты и берега;

приводить с собой собак и других животных;

собираться группами на льду у края полыньи;

заходить за ограждения.