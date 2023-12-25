Где дарят друг другу яблоки, а где жарят шашлык и... личинок? Вот как отмечают Рождество в разных частях света

Опубликовано: 25.12.2023 13:54 , Обновлено: 25.12.2023

Во многих странах Рождество - один из самых важных дней в году. Однако, традиции и обычаи празднования могут существенно отличаться. В этом материале вы узнаете, как Рождество отмечают в трех разных уголках мира: в Китае, Южной Африке и Великобритании. Почему кто-то идет праздновать в McDonald's, а кто-то жарит дома личинок или надевает на голову бумажную корону?

Рождество в Китае

Поднебесная на протяжении веков была страной, в которой доминировали три философско-религиозные системы: даосизм, конфуцианство и буддизм. Христианство исповедуют всего 2,5 процента населения. Но достаточно ли этого для того, чтобы в Китае помпезно праздновали один из самых важных праздников — Рождество?

Как оказалось, да. Рождество хорошо известно в Китае, хотя оно практически не связано с религиозной составляющей. Напротив, это прежде всего повод, связанный с ритуалом дарения подарков. Каждый декабрь китайцы штурмуют торговые центры и пользуются многочисленными скидками и акциями.

Уже в конце ноября в китайских торговых центрах можно увидеть Shèngdàn lǎorén, местного Деда Мороза, или дословно “рождественского деда”. Его внешний вид не особо отличается от нашего представления о мужчине, который дарит подарки, но китайский коллега не призывает людей провести канун Рождества дома, а призывает их отправиться с семьей в клуб или… McDonald’s, пишет Deliciousmagazine.

В некоторых ресторанах также появляется специальное рождественское меню. Среди прочего можно найти пельмени цзяоцзы с начинкой из капусты, мяса и имбиря и жареную свинин хуншао. Однако больше всего с кануном Рождества в Китае ассоциируется совсем другое блюдо - яблоко. А все потому, что на мандаринском языке оно звучит почти так же, как слово “мир”. Именно поэтому в канун Рождества китайцы дарят друг другу яблоки с нарисованным или вырезанным сердцем и желают процветания и мирного года.

Рождество в Южной Африке

Существует ли этот праздник в Южной Африке? Конечно! Хотя он адаптирован под конкретные условия.

Во-первых на юге Африки этот период приходится… на лето. Звучит странно? Возможно, но только для нас. Жители украшают дома, а также цветущие в это время эвкалипты и агавы.

Самый распространенный способ отпраздновать это прекрасное время в этой африканской стране – это так называемый braaii , т. е. семейный… шашлык. Южноафриканцы лакомятся курами и козами, убитыми специально по этому случаю. Этот обряд является признаком изобилия. По этой же причине кукурузную муку заменяют благородным в этом регионе рисом. Употребляют также пиво местного производства, пальмовое вино, крекеры, индейку, фаршированную манго и орехами макадамия , а в некоторых домах еще и жареных во фритюре личинок бабочек семейства трубчатых* (приятного аппетита).*

Рождество в Великобритании

В Великобритании на Рождество дети обычно достают подарки из ранее повешенных чулок. Каждый подарок необходимо развернуть достать и подарить каждому члену семьи. Затем все идут за традиционным британским чаем.

В Великобритании рождественская трапеза происходит около полудня. Домочадцы садятся за стол с бумажными коронами на головах — символом трёх царей, пришедших к родившемуся в Вифлееме Иисусу. Из блюд нельзя не упомянуть жареную индейку, сосиски, завернутые в бекон, хересный трайфл, десерт из бисквита, сливок, вина и бренди, а также сливки английской традиции – пудинг.

В контексте национальных рождественских деликатесов наибольшего внимания заслуживает рождественский пудинг. Это блюдо родом из 14 века, когда в Англии готовили похлебку – густой суп с мясом и луком. Современный вариант рождественского пудинга готовят из изюма, сала, цукатов, яиц и иногда черствого хлеба. По традиции, ингредиентов такого типа должно быть целых 13!

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