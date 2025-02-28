Где белорусам ловить горящие туры? Турагент назвала 3 правила "охоты" за выгодными путевками

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Опубликовано: 28.02.2025 16:37 , Обновлено: 27.03.2025

Горящие туры — это всегда лакомый кусочек, который многие мечтают урвать, желательно за бесценок. Но, как и в любой охоте, здесь важно знать свои приемы и пользоваться советами профессионалов. Журналистка Telegraf.news узнала у опытного турагента, где следить за самыми выгодными предложениями, а также как подготовиться к путешествию без лишних хлопот.

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Вероника Семенча - исполняющий обязанности директора туристического агентства “Дон Кихот” в Гродно. Опыт работы - более 7 лет.

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Специалист отметила, что горящие туры остаются популярной темой круглый год. Однако вокруг них всегда ходит множество мифов и заблуждений.

“Случается, звонят нам зимой, к примеру, в феврале и просят сейчас же забронировать горящий тур на лето. Такого, к сожалению, не бывает. Горящий тур появляется, как правило, за неделю до вылета, а то и меньше”, - сразу уточнила представитель турфирмы.

Она поделилась подробной инструкцией, как не утонуть в море предложений и выбрать действительно выгодный вариант. Уверяем, после этих советов все станет понятно, и вы смело сможете планировать путешествия.

Египет, фото Вероники Семенча

Откуда берутся горящие туры?

Вероника Семенча выделила четыре основные причины появления таких путевок:

1. Большое количество нераспроданных мест в самолете. Это самый частый повод, из-за которого снижается цена авиаперелета, а за ним и всего тура.

“Если судить по прошлому 2024 году, то большую часть стоимости путешествия составлял как раз перелет. К примеру, отдых в Турции с дорогой из Минска стоил 1700 евро за двоих. При этом 1100 евро из этой стоимости были именно билеты на крыльях авиакомпании “Белавиа”, - вспомнила агент.

Много свободных номеров в отеле. В таких случаях можно приобрести тур в дорогих и даже VIP-апартаментах по адекватным ценам. Сезон. По словам Вероники Семенча, хорошо “горят цены” в начале и в самом конце сезона. Такие варианты подойдут для тех, кто не любит толпы туристов и слишком жаркую погоду. Отказные туры. Если случился форс-мажор, и кто-то не может полететь на запланированный отдых, тур поступает в продажу по горящей цене. Хотя их нельзя назвать горящими в прямом смысле, такие предложения тоже могут быть очень выгодными.

Турция, ОАЭ фото Вероники Семенча

Как следить за горящими турами?

Турагент дала несколько рекомендаций о том, где и как ловить самые выгодные предложения, а также на что обратить внимание при подготовке, чтобы ничего не упустить.

Следить за горящими турами можно через агентства. Особенно удобно это сейчас делать в Instagram.

Подписаться на рассылки . Это еще один способ быть в курсе выгодных предложений.

“Но за этими вариантами нужно именно “охотиться”. Не выпускать из рук телефон и постоянно мониторить ситуацию. Поэтому лучше всего иметь хорошего турагента с прямым доступом к турам, который всегда держит руку на пульсе и, если что-то появляется, сразу даст вам об этом знать”, - обратила внимание собеседница.

Как покупать туры с максимальными скидками: секреты, мифы, разоблачения

Дельными мыслями также поделился на своем YouTube-канале директор одной из туристических компаний. В своем видео он рассказал, как покупать туры ниже себестоимости, и раскрыл приемы поиска таких вариантов.

Эксперт подробно объяснил, что делать, чтобы не переплачивать и развеял популярные мифы, которые встречаются в интернете и быту.

В качестве бонуса он привел конкретные примеры из собственной жизни, рассказав, как ему удается путешествовать часто и при этом недорого.

Что еще нужно знать?

Если планируете отправиться на отдых именно по горящему туру, проверьте свои паспорта, напомнила Вероника Семенча. Они должны быть действительными на момент поездки.

“Горящий тур не будет ждать, пока вы поменяете паспорт. Поэтому подготовьте его заранее», — отметила турагент.

[info_b] Важный момент. Большинство стран требуют, чтобы срок действия паспорта был не менее 6 месяцев после окончания поездки.[/info_b]

“Также я всегда рекомендую своим туристам составить список вещей на отдых. Чтобы в случае чего спокойно и заняться сборами, а не бегать в истерике по дому, пакуя чемодан”, - резюмировала специалист.

Грузия, фото Вероники Семенча

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