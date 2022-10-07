Белорусские трактористы взорвали TikTok песней «Отпути-не путю» — «Лучше оригинала»
Сотрудники сельхозпредприятия «Гранит-Агро» в Дятловском районе Гродненской области меньше чем за сутки собрали почти 3 млн просмотров в Tik Tok после того, как спели песню Миланы Хаметовой «Отпути-не путю». Они также получили тысячи лайков и положительных комментариев.
Автор аккаунта — молодой работник предприятия, который на своем канале «рассказывает о жизни внутри коллектива». Он и предложил трактористам, комбайнерам и другим сотрудникам спеть «Отпути-не путю».
[link href=“https://www.tiktok.com/@granit_agro_trofimchik_7?refer=embed” title=“@granit_agro_trofimchik_7” target=“_blank” rel=“noopener”] @granit_agro_trofimchik_7 [/link] Это самые классные ,самые трендовые,самые понимающие коллеги,которых я встречал? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?refer=embed” title=“сельскоехозяйство” target=“_blank” rel=“noopener”] #сельскоехозяйство [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE?refer=embed” title=“гранитагро” target=“_blank” rel=“noopener”] #гранитагро [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7?refer=embed” title=“колхоз” target=“_blank” rel=“noopener”] #колхоз [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C?refer=embed” title=“сельскаяжизнь” target=“_blank” rel=“noopener”] #сельскаяжизнь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85?refer=embed” title=“молодостьнатракторах” target=“_blank” rel=“noopener”] #молодостьнатракторах [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8?refer=embed” title=“крестикинолики” target=“_blank” rel=“noopener”] #крестикинолики [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“сельхозтехника” target=“_blank” rel=“noopener”] #сельхозтехника [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE?refer=embed” title=“дятлово” target=“_blank” rel=“noopener”] #дятлово [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7138302347721394950?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - ?Spotify?” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - ?Spotify? [/link]
«Боже, это шедевр ? повезло так повезло с коллективом?», «Такие все классные, дружные?», «Вот у меня только один вопрос. Как вы смогли уговорить трактористов спеть эту песню?????????», «Дядя, который поет (непутю, ведь я люблю) — премию ему, что-то в голосе есть))», «Я одна пересмотрела раз 25», «Лучше оригинала ?» — самые популярные комментарии под роликом.
Позже автор аккаунта отдельно видео с одним из исполнителей:
[link href=“https://www.tiktok.com/@granit_agro_trofimchik_7?refer=embed” title=“@granit_agro_trofimchik_7” target=“_blank” rel=“noopener”] @granit_agro_trofimchik_7 [/link] По вашим комментам он достоин отдельной публикации?[link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?refer=embed” title=“сельскоехозяйство” target=“_blank” rel=“noopener”] #сельскоехозяйство [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE?refer=embed” title=“гранитагро” target=“_blank” rel=“noopener”] #гранитагро [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C?refer=embed” title=“сельскаяжизнь” target=“_blank” rel=“noopener”] #сельскаяжизнь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85?refer=embed” title=“молодостьнатракторах” target=“_blank” rel=“noopener”] #молодостьнатракторах [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8?refer=embed” title=“крестикинолики” target=“_blank” rel=“noopener”] #крестикинолики [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“сельхозтехника” target=“_blank” rel=“noopener”] #сельхозтехника [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE?refer=embed” title=“дятлово” target=“_blank” rel=“noopener”] #дятлово [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3?refer=embed” title=“влог” target=“_blank” rel=“noopener”] #влог [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7151447380058016517?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - granit_agro_trofimchik_7” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - granit_agro_trofimchik_7 [/link]
«Отпути — не путю» — это популярная в соцсетях песня российской 12-летней TikTok блогерши Миланы Хаметовой.
Кстати, недавно она приезжала в Минск, чтобы спеть своим поклонником. Однако мероприятие с участием нескольких тысяч подростков закончилось давкой и экстренной остановкой кабины лифта.
Следственный комитет Беларуси решил расследовать случившееся.
СК решил расследовать давку подростков в ТЦ Dana Moll в Минске