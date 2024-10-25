"Езжайте в лес, не сидите дома!" — Белорус назвал место, где нашёл "море грибов"

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Опубликовано: 25.10.2024 14:18 , Обновлено: 25.10.2024

Один из активных пользователей TikTok и любитель "тихой охоты" опубликовал видео, в котором похвастался семью вёдрами собственноручно собранных грибов. Белорус рассказал, что такой улов удалось собрать "в два ножа" за 5-6 часов ходьбы по лесу. Но главное то, что мужчина добродушно поделился местом, где растёт такое "море грибов".

Дело было совсем недавно, 23 октября. Белорус отправился за зелёнками, однако ему на пути попадались и боровики. Более того, мужчина поделился, что где-нигде “уже начала вылазить подзелёнка”. “Море грибов! Езжайте в лес, не сидите дома”, — призвал в своём аккаунте в TikTok белорус.

Конечно, первым делом люди заинтересовались, где растёт это самое “море грибов”, в ответ на что автор не пожадничал и ответил: деревня Глушневно, Щучинский район, Гродненская область. Более того, кто-то в комментариях “сдал” место, где настолько много маховиков, что аж вся “морозилка забита”. По словам женщины, их даже приходилось оставлять в лесу, чтобы другие белорусы “порадовались грибалке”. Записывайте: Мядельский район, деревня Малая Сырмеж.

“Так искренне завидую. Вы молодец. Да, эти грибы правда вкусные в любом виде. Спасибо, что поделились”, — отблагодарила белоруса кто-то из подписчиц TikTok. Другая с грустью добавила: “У нас в Гомельском районе только мухоморы стали вылазить, и те на настойки посрезали…”

Ранее Telegraf.news писал, что октябрьское похолодание не стало поводом для прекращения “тихой охоты” для многих белорусов. И хотя значительная часть грибников констатирует, что леса опустели, некоторые из них заверяют, что грибы по-прежнему есть, и нужно лишь знать, где искать.

«Посмотрите, какая красотень!» — Белорусы показали, где после заморозков грибы растут «даже под носом»