Евроопт решил вернуть бонстиков. Когда старт акции?

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Опубликовано: 21.10.2022 11:24 , Обновлено: 21.10.2022

«Они возвращаются!» — такой фразой Евроопт объявил белорусам, что решил снова запустить акцию с популярными инопланетными пришельцами бонстиками.

«Бонстики в «Евроопт» — уже скоро!? Новые герои, новые суперспособности, новые сюрпризы!», — анонсировали в пресс-службе торговой сети.

Но когда именно они появятся в магазинах — еще неизвестно. Пока торговая сеть запустила творческий конкурс, который пройдет с 21 по 28 октября (до 12:00).

Чтобы получить игрушки первыми, клиентам Евроопта предложили снять видео своей коллекции бонстиков из любого сезона (а можно показать сразу всех). Далее ролик нужно опубликовать в TikTok или Instagram с хештегом #БонстикиЕвроопт и отметить аккаунт магазина — @evrooptby.

Следующий шаг — подписаться на страничку @evrooptby в Tiktok или Instagram и поставить лайк публикации с розыгрышем. А после выполнения задания написать «готово» под публикацией с условиями розыгрыша.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/Cj9sWprgPFn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Торговая сеть ЕВРООПТ (@evrooptby) [/link]

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