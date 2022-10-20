Никаких картофельных оладушек. МакДональдс в Беларуси убрал из меню завтраки

Опубликовано: 20.10.2022 09:57 , Обновлено: 07.09.2023

В белорусском МакДональдс сообщили, что убирают блюда из меню МакЗавтрак по причине «ограничений в цепочке поставок». Об этом сообщили в пресс-службе сети ресторанов быстрого битания.

Там отметили, что блюда перестанут продавать, как только в точках закончатся ингредиенты. Некоторые из них, вероятно, исчезнут в ближайшие дни.

А именно:

В то же время в МакДональдс решили продавать блюда из основного меню с 7:00 и до 24:00 и ночного меню с 24:00 до 7:00.

Кстати, ранее Телеграф писал, что в Белорусском республиканском союзе потребительских обществ (Белкоопсоюз) похвалился, что планирует открыть фастфуд-кафе по всей стране — сразу 4 сети конкурентов KFC и МакДональдсу.

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