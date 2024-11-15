Эту задачу школьники щелкнут как орешки. А у вас получится разобраться с шестью семерками?
Для решения этой задачи вовсе не нужно быть гением и знать все математические правила. Но кое-какие знания все же понадобятся. Вот почему такую задачу легко решат школьники, но у взрослых могут возникнуть проблемы. Потренируйте свой мозг и попробуйте ответить, какое число должно получится.
Эти шесть семерок могут напугать любого, кто ненавидел математику в школе. Но на самом деле ничего сложного нет. Нужно знать всего лишь порядок выполнения операций.
Задача выглядит так:
7+7÷7+7×7-7 = ?
Подсказка
Так в каком же порядке следует выполнять операции? По правилам, всегда нужно начинать со скобок. Но в этой задаче их нет, поэтому становится еще легче. Затем нужно делить или умножать, и, наконец, складывать или вычитать.
[info_b]Важно! Если эти операции имеют одинаковый приоритет (деление и умножение, сложение и вычитание), их нужно выполнять слева направо.[/info_b]
После такой подсказки решение этой задачи без калькулятора не должно вызывать проблем.
Правильный ответ
В данном случае у нас нет скобок, поэтому мы сразу переходим ко второму «этапу» - делению и умножению.
[scryt_b title=“Решение и ответ покажутся, если нажмете здесь”] Итак, начнем слева и разделим 7 на 7, что равно 1. Затем умножим 7 на 7 и получим 49.
После этих операций наша задача выглядит следующим образом: 7 + 1 + 49 - 7.
Теперь все операции имеют одинаковый приоритет, поэтому мы выполняем их слева направо.
- 7 + 1 = 8.
- 8 + 49 = 57.
- 57 - 7 = 50.
Это значит, что правильный результат нашей операции - 50.
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Удалось ли вам решить эту задачу без калькулятора?
Ранее Telegraf.news писал, что большинство головоломок, даже если на первый взгляд они не имеют ничего общего с математикой, требуют определенных знаний для правильного решения. Так произошло и с этой, на первый взгляд, простой задачкой. Попробуйте решить эту буквенную, которую легко разгадают люди с высоким IQ.
Эту задачу решат только люди с высоким интеллектом. Какая буква должна стоять в конце?