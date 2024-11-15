Эту задачу школьники щелкнут как орешки. А у вас получится разобраться с шестью семерками?

Опубликовано: 15.11.2024 10:58 , Обновлено: 15.11.2024

Для решения этой задачи вовсе не нужно быть гением и знать все математические правила. Но кое-какие знания все же понадобятся. Вот почему такую задачу легко решат школьники, но у взрослых могут возникнуть проблемы. Потренируйте свой мозг и попробуйте ответить, какое число должно получится.

Эти шесть семерок могут напугать любого, кто ненавидел математику в школе. Но на самом деле ничего сложного нет. Нужно знать всего лишь порядок выполнения операций.

Задача выглядит так:

7+7÷7+7×7-7 = ?

Подсказка

Так в каком же порядке следует выполнять операции? По правилам, всегда нужно начинать со скобок. Но в этой задаче их нет, поэтому становится еще легче. Затем нужно делить или умножать, и, наконец, складывать или вычитать.

[info_b]Важно! Если эти операции имеют одинаковый приоритет (деление и умножение, сложение и вычитание), их нужно выполнять слева направо.[/info_b]

После такой подсказки решение этой задачи без калькулятора не должно вызывать проблем.

Правильный ответ

В данном случае у нас нет скобок, поэтому мы сразу переходим ко второму «этапу» - делению и умножению.

[scryt_b title=“Решение и ответ покажутся, если нажмете здесь”] Итак, начнем слева и разделим 7 на 7, что равно 1. Затем умножим 7 на 7 и получим 49.

После этих операций наша задача выглядит следующим образом: 7 + 1 + 49 - 7.

Теперь все операции имеют одинаковый приоритет, поэтому мы выполняем их слева направо.

7 + 1 = 8.

8 + 49 = 57.

57 - 7 = 50.

Это значит, что правильный результат нашей операции - 50.

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Удалось ли вам решить эту задачу без калькулятора?

Ранее Telegraf.news писал, что большинство головоломок, даже если на первый взгляд они не имеют ничего общего с математикой, требуют определенных знаний для правильного решения. Так произошло и с этой, на первый взгляд, простой задачкой. Попробуйте решить эту буквенную, которую легко разгадают люди с высоким IQ.

Эту задачу решат только люди с высоким интеллектом. Какая буква должна стоять в конце?