Эту задачу решат только люди с высоким интеллектом. Какая буква должна стоять в конце?

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Опубликовано: 03.11.2024 10:32 , Обновлено: 02.11.2024

Большинство головоломок, даже если на первый взгляд они не имеют ничего общего с математикой, требуют определенных знаний для правильного решения. Так произошло и с этой, на первый взгляд, простой задачкой. Попробуйте решить эту буквенную, которую легко разгадают люди с высоким IQ.

Многих людей, считающих себя гуманитариями, пугает вид даже самых маленьких цифр. То же самое происходит и в обратную сторону - для “математиков” буквы вместо цифр также учащают сердцебиение.

Однако это большая ошибка. И цифры, и буквы - это графические символы, отражающие реальность. Если найти общие точки и установить закономерность, разгадать головоломку не составит труда. Все, что вам нужно сделать, - это раскрыть свой творческий потенциал и начать мыслить нестандартно.

Как решить эту буквенную головоломку?

Помните, что и цифры, и буквы - это множества. Тот факт, что задача написана буквами, не меняет того, что мы можем присвоить им соответствующие числа.

[scryt_b title=“Чтобы посмотреть решение, нажмите здесь.”]

Так, первая буква в алфавите - A, вторая - Б, третья - В и так далее.

Таким образом, сначала присвоим этим буквам места в последовательности:

A - 1,

Г - 4,

Ё - 7,

И - 10,

Л - 13.

Теперь, как на ладони, мы видим формулу, которая применима к этой задаче. К каждой последующей букве мы «добавляем» три места в алфавите. Таким образом, правильным ответом будет шестнадцатая буква из этого набора - О .

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Если у вас не получилось решить эту головоломку, возможно, вы просто устали. Но для того, чтобы щелкать подобные задачи как орешки, нужно периодически тренировать мозг.

Ранее Telegraf.news публиковал похожее задание. Сможете ли вы понять, какое число должно быть следующим?

Головоломка для тех, у кого IQ выше 106. Сможете ли вы решить?