Эта задача кажется настоящим ночным кошмаром? Школьники решат ее за минуту. А вы справитесь?

Опубликовано: 30.11.2024 13:30 , Обновлено: 30.11.2024

Эту задачу нельзя назвать простой, однако старшеклассники точно решат ее без проблем. Если вы не сосредоточитесь на нем и допустите хотя бы одну ошибку, то результат, скорее всего, не будет правильным. Попробуйте решить математическую головоломку и узнайте правильный ответ.

Прежде чем приступить к решению этой задачи, нужно немного освежить школьные правила. В случае с математическими операциями важен порядок их выполнения. Без этого гораздо легче допустить ошибку, которая будет стоить правильного результата.

Итак, давайте запомним, что в первом порядке мы выполняем:

действия в скобках;

деление и умножение (операции имеют одинаковый приоритет, поэтому решать их нужно слева направо);

сложение или вычитание (слева направо).

Вспомнив это, можно легко найти решение этой задачи по математике.

8 + 2 × (5 - 3)² - 4 ÷ 2 = ?

Правильный ответ

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Согласно памятке, первым нашим шагом должны стать операции в скобках. В данном случае это 5 - 3 = 2. Легко, правда?

Затем мы выполняем умножение, то есть возводим 2 в степень 2, что дает нам результат 4.

После этих двух шагов мы получаем выражение 8 + 2 × 4 - 4 ÷ 2. Поэтому нам нужно разделить операции, которые мы будем выполнять в первую очередь. В данном случае это умножение (2 × 4) и деление (4 / 2). Результат первого равен 8, а результат второго - 2.

Таким образом, мы привели выражение к виду 8 + 8 - 2.

8 + 8 = 16, а в итоге 16 - 2 = 14. И это правильное решение математического задания для старшеклассников. А если вы не доверяете чужим решениям, проверьте на калькуляторе:

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Математические головоломки — это хорошая тренировка для мозга и интересный способ провести время. Они развивают различные навыки, такие как креативность, логическое мышление и умение решать задачи. Ранее Telegraf.news публиковал школьное упражнение, которое для детей является простым. Однако взрослым приходится нелегко. А вы справитесь с этим испытанием? Удачи!

Дети могут решить эту задачу с семерками за несколько секунд. А вы дадите правильный ответ?