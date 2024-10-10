Эту задачу получается решить только у школьников? Проверьте, помните ли вы элементарные правила

Опубликовано: 10.10.2024 10:35 , Обновлено: 10.10.2024

Подобные математические головоломки вызывают большой интерес у интернет-пользователей. Одна маленькая ошибка может испортить всю задачу. Сможете ли вы решить ее с первого раза? Есть лишь один правильный ответ.

Перед вами довольно простое задание:

16-8÷2(2+2) = ?

Однако не все могут решить его. Обычно пользователи Сети дают два разных ответа и после спорят, какой из них правильный.

Получилось ли у вас? Решение и объяснение вы найдете ниже.

Подсказка

Чтобы решить это задачу, нужно знать правильный порядок операций. Это установленный набор правил, которые определяют, в каком порядке следует выполнять математические операции в выражении, чтобы получить правильный результат.

Он крайне важен, поскольку без соблюдения этих правил разные люди могут интерпретировать одно и то же математическое выражение по-разному, что приведет к разным результатам.

Основной порядок операций часто запоминают с помощью английской аббревиатуры PEMDAS — Parentheses, Exponents, Multiplication and Division, Addition and Substraction, что в переводе означает: Скобки, Показатели степени, Умножение и Деление, Сложение и Вычитание.

Эти правила гласят, что сначала нужно выполнить действия в скобках, затем вычислить степени и корни, затем выполнить умножение или деление (равнозначные операции), и, наконец, сложение или вычитание (равнозначные операции).

Причем, при равнозначности операций, действия нужно выполнять слева направо.

Помня это, показанную задачу могут легко решить не только школьники, но и все взрослые.

Правильный ответ

Мы уже знаем, что главное в решении этой головоломки - понять, как применять порядок операций.

Согласно тому, что написано выше, начнем с операций в скобках, то есть 2 + 2 = 4.

Теперь у нас есть 16 - 8 ÷ 2 (4).

Затем, согласно правилу “слева направо”, выполняем деление — 8 ÷ 2 = 4, и после этих вычислений наше действие выглядит следующим образом:

16 - 4 (4).

Теперь нужно выполнить умножение 4 × 4 = 16.

Наконец, выполняем вычитание 16 - 16 = 0.

Таким образом, правильный результат - 0.

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