Даже калькулятор не поможет? Эту несложную задачу решает только 1 из 10 человек

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Опубликовано: 08.10.2024 14:56 , Обновлено: 08.10.2024

Для решения некоторых математических головоломок использование калькулятора может стать помехой. Это как раз тот случай. Решение этой задачи пойдет гораздо быстрее, если вы примените определенную методику. Узнайте способ, который позволит вам решить эту гениальную математическую задачу за пять секунд.

Если вы любите тренировать свой мозг, решая логические головоломки, попробуйте решить эту задачку, с которой справляется только 1 из 10 человек. Получится ли у вас?

Эта задача появилась в TikTok некоторое время назад. На первый взгляд она может показаться безумно сложной. Ведь в выражении две тысячи чисел, которые нужно сложить, а результат наверняка превышает два миллиона.

Итак, что получится, если сложить все числа: 1+2+3+…+2000= ? Варианты ответа:

А) 2001000

Б) 2010000

В) 2100000

Г) 2137420

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Даже с калькулятором сложение такого количества чисел будет утомительным и долгим, а одна маленькая ошибка при вводе последовательных компонентов сложения сведет на нет всю затею.

Однако, зная математическую формулу, это задача станет совсем легкой.

Что за формула?

Речь, конечно же, идет о формуле суммы арифметической последовательности. С ее помощью гораздо проще вычислить, сколько составит сумма всех ее выражений, даже если их будет две тысячи. Как это сделать?

Нужно сложить первое и последнее слово арифметической последовательности (в данном случае 1 и 2000), разделить сумму на два, а затем умножить произведение на количество слов в последовательности.

Правильный ответ

Если мы сложим 1 + 2000, то получим результат 2001, затем разделим его на два, что даст нам 1 000,5.

Наконец, нужно умножить это число на 2 000.

Таким образом, правильный ответ — 2 001 000, что и является ответом A. Готово!

Ранее Telegraf.news писал, что решение головоломок на поиск закономерностей может оказаться непростой задачей. И что удивительно, иногда дети справляются с такими задачками лучше взрослых. Так многие “проваливаются”, ища ответ на эту задачку уровня дошкольников. Сможете ли вы понять, какая цифра должна быть следующей менее чем за 10 секунд?

Эту головоломку дошкольники разгадывают быстрее взрослых. У вас есть 10 секунд