Эту задачу для младшеклассников проваливают почти все взрослые. Сможете найти верный ответ за 7 секунд?

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Опубликовано: 19.09.2024 11:49 , Обновлено: 19.09.2024

Жанр математических головоломок часто становятся настоящим хитом на просторах интернета. Это отличный способ развлечься и "пошевелить" мозгами. Часто такие головоломки кажутся несложными, однако многие допускают промашки, забывая основные правила. Сможете ли вы найти верный ответ в задачке для младшеклассников? Попробуйте справиться за 7 секунд.

Большинство математических головоломок такого рода включают в себя простые операции и небольшие числа. И тем не мнее, далеко не всем удаётся решить их без ошибок.

Зачастую проблема кроется в пробелах знаний времён школьной поры. Некоторые правила просто забываются. А именно они и есть ключ к получению верного ответа.

Если вы помните все нюансы, связанные с соблюдением последовательности действий в решении задач, то эта головоломка покорится вам за несколько секунд. В противном случае эта задачка - отличная возможность освежить память и простимулировать своё серое вещество.

Решение

Если на начальном этапе вы уже испытали затруднения, то мы напомним, какой же всё таки должна быть последовательность действий в решении этой головоломки. Эти знания прививают ещё в школе.

Ответ

В спешке вы могли пойти путём, который казался самым простым, и ошибиться. Если ваш ответ 42, то он неверный. Вам точно следует освежить школьные знания.

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Если вы были прилежны на уроках математики, то должны вспомнить, что сначала выполняются все действия в круглых скобках, затем происходит возведение в степень и квадратный корень, потом умножение и деление, и, наконец, сложение и вычитание .

Если вы имеете дело с равнозначными действиями, то следует выполнять их написанном порядке, т. е. слева направо . Знания освежились, пришло время разгадать головоломку. Готовы произвести расчёт?

Таким образом, решение этой задачки становится намного проще. Первая операция - умножение.

Умножаем 3 на 4 и получаем 12.

Теперь ничто не помешает прийти к правильному ответу. Производим вычитание и сложение и получаем результат - 3 . Задача решена.

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Кому-то решение такой задачки может показаться слишком простым, но такие головоломки отлично подходят для тренировки ума. Стоит решать их как можно быстрее в уме для большей эффективности.

Ранее Telegraf.news предлагал попробовать свои силы в решении других математических головоломок. Сможете ли вы выполнить такое задание менее чем за 10 секунд?

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