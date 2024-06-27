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Эта задачка бодрит лучше, чем кофе. Сможете ли вы решить её за 10 секунд?

Эта задачка бодрит лучше, чем кофе. Сможете ли вы решить её за 10 секунд?
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Есть много способов простимулировать серое вещество утром. Некоторые тянутся к кофе, другие занимаются гимнастикой, а третьи решают специальные головоломки. Представляем вам одно из упражнений, которое простимулирует ваш разум больше, чем кофеин. Сможете ли вы выполнить задание менее чем за 10 секунд?

Математические головоломки — отличный инструмент для развития творческих способностей и логического мышления. Решая их время от времени, вы стимулируете свой мозг и улучшаете его работу. Готовы столкнуться с очередным вызовом? Вот простое упражнение, в котором необходимо вычислить X. На решение головоломки у вас есть всего 10 секунд, так что не теряйте драгоценное время. Готовый? Начинайте!

[info_b] Х + 8 = 3Х - 4 [/info_b]

Удалось ли вам справиться с этим заданием? Если да, то ваш разум бодр и готов к работе. Если вы не справились с задачей, то не стоит расстраиваться. Помните, что эти головоломки призваны помочь простимулировать серые клетки. Ваша концентрация может быть низкой из-за того, что вы устали или не выспались. В любом случае относитесь к этому упражнению как к развлечению.

Как правильно решается это упражнение?

Чтобы увидеть решение, нажмите здесь.

х-3х=-4-8 -2x=-12/:(-2) х=6

Ранее Telegraf.news писал о том, что кажется, будто для решения математических задачек нужно знание правил и формул. Однако так бывает не всегда. В некоторых случаях самое главное — это проницательность и нестандартное мышление. Так обстоят дела и с этой головоломкой, которую, на первый взгляд, кажется, просто невозможно решить. Получится ли у вас найти правильное действие для получения ответа 28? Если да, то ваш IQ явно выше 120.

Эту головоломку смогут решить только люди с IQ выше среднего. Проверьте, входите ли в их число?

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