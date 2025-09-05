Эту нежную "до неприличия" рыбу мечтают словить многие рыбаки. Где найти в Беларуси и как приготовить?

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Опубликовано: 05.09.2025 12:32 , Обновлено: 05.09.2025

В белорусских водоемах водится немало вкусной и полезной рыбы, за которой "охотятся" рыболовы. Самые известные — карп, карась, лещ, щука, плотва, окунь. А вот менее популярная озерно-речная рыба — это пелядь, которую также называют сырок. Любители особенно ценят ее за исключительно нежное мясо. Рассказываем, где она любит обитать, в чем польза и как вкусно приготовить.

Что за рыба пелядь?

Пелядь, или сырок, — озерно-речная серебристо-темная рыба из рода сигов семейства лососевых. В длину она может вырасти до 55 см, а весить — до пяти килограммов.

Маленькие особи очень похожи на ряпушку или сига, но по мере роста у них развивается более высокое тело, которое становится менее сужающимся и более квадратным.

Также ее легко отличить от других сигов по конечному рту, верхняя челюсть которого лишь незначительно длиннее нижней, и большому числу жаберных тычинок.

Чем полезна и какая на вкус?

По данным сайта Диковед, пелядь обладает “богатым витаминным и минеральным составом, балансом белков-жиров-углеводов (БЖУ)”. Также в ней есть высокое содержание фосфора и калия.

Больше всего рыбу-сырок ценят за мягкий и яркий вкус мяса. Согласно отзывам в Сети, она “нежная до неприличия”. Кроме того, говорят, что в ней мало костей.

Где искать сырок?

В Беларусь сырок избегает проточных вод и концентрируется в пойменных озерах, старицах, протоках, придерживаясь открытых участков.

По сравнению с другими сиговыми менее требовательна к кислороду, поэтому может жить даже в эвтрофных озерах, если содержание кислорода в них не опускается ниже 2 мг/л.

Она не любит заиленных и мутных вод, в которых у нее происходит сильное засорение жаберного аппарата, вследствие чего рыбы гибнут.

А где купить пелядь?

Также эту рыбу продают. Чаще всего, например, на маркетплейсах ее можно купить в засушенном и засоленном виде.

Как приготовить?

Пелядь можно и запечь, и потушить, и пожарить, а также замариновать или посолить. Мы предлагаем рецепт жареной пеляди.

Ингредиенты:

пелядь (свежая или замороженная) - 1кг;

соль - 30г;

масло растительное для жарки;

мука - 150г.

Способ приготовления:

Очистите рыбу от чешуи и удалите внутренности. Хорошо сполосните проточной водой.

Отрежьте голову, но плавники и хвост оставьте.

Посолите и положите на тарелку. Подождите 10 минут.

Насыпьте в неглубокую тарелку муку и обваливайте в ней тушки.

Выложите в раскаленное на сковороде масло и обжарьте рыбу по 2 минуты с каждой стороны до желтоватой корочки.

Приятного аппетита!

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